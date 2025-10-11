Újabb részletek derültek ki Péter Csilla rejtélyes eltűnéséről – a testvére szerint egy férfi tarthatja sakkban

Továbbra sincs semmi nyoma a 41 éves jászjákóhalmai nőnek. Péter Csilla már több mint egy hete tűnt el. A szülei otthonában látta utoljára családja. Csilla eltűnése óta a családja kétségbeesetten próbálja megtudni, hogy mi történt vele. A rendőrség továbbra is körözést folytat az ügyben.

Csilla testvére, Katalin újabb részleteket árult el a Borsnak a titokzatos ügy kapcsán Fotó: Police.hu

„Biztos vagyok benne, hogy ezzel a férfival van”

Katalin az eltűnést megelőző napokban még beszélt Csillával. Szerinte a testvére vélhetően egy férfival találkozhatott az eltűnése előtt, akivel akár valamilyen kapcsolatba is kerülhetett.

Megmondom őszintén, ez mindenre képes. Egy biztos: ezzel a csávóval van

– mondta Katalin, aki szerint a férfi valamilyen módon sakkban tarthatja a húgát, sőt, az sem kizárt, hogy elvette tőle a telefonját, mivel azóta sem tudják elérni. Katalin arról is beszélt, hogy több helyről is érkeztek bejelentések, miszerint Csillát látták korábban.

„Már megnézték ott, ahol mondtuk, hogy hol található esetleg, hova mehetett vissza. Azokon a címeken, amiket leadtam, már nincs ott a húgom” – mondta megtörten.