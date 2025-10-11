Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Újabb részletek derültek ki Péter Csilla rejtélyes eltűnéséről – a testvére szerint egy férfi tarthatja sakkban

eltűnt személy
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 20:00
Fejleményközépkorú nőnyomozásrendőrség
Már több mint egy hete nyoma veszett Péter Csillának, akit a családja szülei otthonában látott utoljára. Testvére, Katalin most újabb részleteket árult el, ugyanis egy férfit sejt a háttérben, aki szerinte sakkban tarthatja a húgát.

Továbbra sincs semmi nyoma a 41 éves jászjákóhalmai nőnek. Péter Csilla már több mint egy hete tűnt el. A szülei otthonában látta utoljára családja. Csilla eltűnése óta a családja kétségbeesetten próbálja megtudni, hogy mi történt vele. A rendőrség továbbra is körözést folytat az ügyben.  

Péter Csilla körözési fotója
Csilla testvére, Katalin újabb részleteket árult el a Borsnak a titokzatos ügy kapcsán  Fotó: Police.hu

„Biztos vagyok benne, hogy ezzel a férfival van” 

Katalin az eltűnést megelőző napokban még beszélt Csillával. Szerinte a testvére vélhetően egy férfival találkozhatott az eltűnése előtt, akivel akár valamilyen kapcsolatba is kerülhetett.  

Megmondom őszintén, ez mindenre képes. Egy biztos: ezzel a csávóval van

 – mondta Katalin, aki szerint a férfi valamilyen módon sakkban tarthatja a húgát, sőt, az sem kizárt, hogy elvette tőle a telefonját, mivel azóta sem tudják elérni. Katalin arról is beszélt, hogy több helyről is érkeztek bejelentések, miszerint Csillát látták korábban. 

„Már megnézték ott, ahol mondtuk, hogy hol található esetleg, hova mehetett vissza. Azokon a címeken, amiket leadtam, már nincs ott a húgom” – mondta megtörten. 

Kétségbeesetten várják haza szerettei Csillát

Katalin arról is beszélt, hogy teljesen tanácstalanok, de bíznak abban, hogy Csilla egyszer csak előkerül. 

Nem igaz, hogy egy hét eltelt már, de lassan kettő is. Az ég adta világon nem történik semmi. Telefonon, Messengeren nem elérhető, biztos vagyok benne, hogy már tudja, hogy keressük. Ott van ugye a gyermeke, nagyon várjuk haza

 – fogalmazott. A rendőrség a Bors megkeresésére korábban csak annyit közölt, hogy a körözési eljárás továbbra is folyamatban van. 

A körözési eljárás jelenleg is folyamatban van. Az ügy releváns adatait az eljáró hatóság a körözési oldalon feltüntette

 – írta válaszában a rendőrség. 

Rózsaszín papucsban és köntösben tűnt el 

Korábbi információink szerint Csillát utoljára otthonából látták távozni egy rózsaszín papucsban és köntösben. Egy nappal később viszont több szemtanú is felismerni vélte Jászapátin, ahol az egyik boltban láthatták őt. Azóta pedig újra látták, legutóbb egy kecskeméti piacon is. 

Fontos megemlíteni, hogy Csilla körözési fotója eltérhet a mostani kinézetétől, hiszen a jelenlegi hajszíne fekete.

Péter Csilla körözési fotója eltér a jelenlegi kinézetétől. 
Fotó: Police.hu

A család szerint az viszont kizárt, hogy Csilla önszántából akart volna eltűnni. 

Kizárok minden ilyesmit. Soha nem volt semmilyen ilyen hajlama. Tényleg itt egy életvidám hölgyről van szó, akinek ott a gyermeke. Nagyon várjuk haza, mert nem tudunk semerre se mozdulni az ügyben

 – nyilatkozta Katalin. Az elmúlt napok mentálisan is megviselték a családját, aki szerint már minden követ megmozgatnak, hogy megtalálják Csillát. 

„Nap mint nap abban a reményben élünk, hogy valaki hírt ad róla. Csak annyit szeretnénk, hogy hazajöjjön” – zárta szavait Katalin. 

Ha bárki látta Péter Csillát, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a rendőrséget! 

 

