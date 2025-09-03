Újra kapni a Róna üdítőt: Visszatért a legendás magyar üdítőitalmárka

Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira a Márka Üdítőgyártó Kft. jóvoltából, amely augusztusban újraindította a Róna üdítők forgalmazását. Ez volt a szocializmus időszakának egyik legnépszerűbb üdítőitala, amely meghatározó szereplője volt a hazai italpiacnak az 1970-es és 1980-as években – számolt be róla az Origo.

A Márka Üdítőgyártó Kft. segítségével ismét elérhetővé vált a Róna üdítő. Fotó: Facebook/Róna üdítő

Az újból bevezetett termékek a klasszikus ízekben, kóla és narancs változatban kaphatók, 2 literes PET-palackos kiszerelésben. A visszatérés célja, hogy kiszolgálják a retró termékek iránti megnövekedett keresletet, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére – derül ki a Márka Üdítőgyártó Kft. közleményéből. A vállalat portfóliójában számos más üdítő is elérhető, de a Róna különleges helyet foglal el, mivel sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.

A Róna üdítő újbóli bevezetése mögött jelentős beruházás áll. A vállalat 2018 óta több mint 12 milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre, ennek köszönhetően a termelés tovább bővült.

A Róna üdítőt eredetileg a Debreceni Állami Gazdaság kezdte gyártani a hetvenes években, ezzel bővítve az akkoriban szűkös üdítőválasztékot a hazai piacon. A rendszerváltást követően a keleti országrészben maradt igazán népszerű, egészen a privatizációig. Az új tulajdonosok feladata lett volna országossá tenni a márkát, ám nem sikerült új életet lehelni belé. A 2010-es években rövid időre ugyan újra kapható volt, de tartósan nem tudott visszatérni a piacra.