Egyre rosszabb a helyzet: katasztrofális dugók egész Budapesten

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, dugókkal indult a tanév a fővárosban. Hétfőn Budapesten több helyen is csak araszoltak a járművek.

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Az autósok dudáltak, hőzöngtek, de persze leginkább tehetetlenül álltak a dugóban. A Karácsony Gergely vezette főváros teljesen elesett, lépésben lehetett csak haladni. A Metropol információi szerint, sok gyerek el is késett az évnyitóról. A hétfői katasztrofális helyzet után sokan azt hihették, hogy keddre javulni fog a helyzet, azonban ez közel sem így lett...

Fotó: Gábor Zoltán / bors

És a helyzet ma csak tovább romlott.

Fotó: Gábor Zoltán / bors

A helyzet mindenhol katasztrofális volt

A Flórián téren a menetidő nem megduplázódott, hanem megsokszorozódott, köszönhetően annak is, hogy egy sávot egy felújítás miatt teljesen lezártak.

Fotó: Gábor Zoltán / bors

Ez a fotó a Vörösvári úton készült. Itt sem tudtak a megengedett sebességre felgyorsítani az autósok.

Fotó: Gábor Zoltán / bors

A Ferenc körúttól, egészen a Szent István körútig gyakorlatilag összefüggő kocsisor alakult ki. És ugyanez volt a helyzet a főváros másik sugárútján, a Róbert Károly körút, Hungária körút, Könyves Kálmán körút hármason is. Aki ezekre az utakra tévedt, szabadulni is nehezen tudott. Igaz, ahogy azt tegnap is megírtuk, akik kisebb utakon próbáltak menekülni, csak még inkább pórul jártak.

Olvasó fotó

Ezeket ma reggel küldte egy olvasó a Metropolnak.

Olvasói fotó

Igaz, ezek bármikor készülhettek volna, ha valami évek óta fix a fővárosban, az a Karácsony Gergely vezette tesze-toszaság, és az, hogy mióta kihelyezték a Karácsony karókat, itt mindig dugó van, évszaktól, napszaktól függetlenül - írja a Metropol.