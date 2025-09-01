Totális káosz Budapesten: összeomlott a közlekedés a tanév első napján

Ahogyan azt a Metropol előre megírta, és igaza is lett a lapnak: már a tanév első napján elesett Budapest, óriási dugók és forgalmi káosz alakult ki a főváros útjain.
Már a kora reggeli órákra is ez volt a jellemző: dugó, dugó hátán, araszolás, és persze dühöngő emberek.
A Metropol beszámolója szerint már az rekordnak számított, ha valaki akár 20-ra fel tudott gyorsítani a Rákóczi úton.
És ez nem volt másként a Váci út szinte teljes szakaszán sem.
Sokan kisebb utcákban próbáltak a kocsisor elé jutni. Valószínűleg ők jártak rosszabbul.
Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint az utóbbi napokban tapasztalt sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak, különösen az iskolakezdés közeledtével.
Elég lesújtó állapotban vannak a BKV buszai a kormányhivatal ellenőrzése alapján
Az elemző szerint különösen aggasztó, hogy tíz nap alatt öt busz gyulladt ki, füstölt el Budapesten.
Korábban ez nem volt jellemző. Ami érdekes ebben, hogy a karbantartásról nem beszélünk. Tehát leginkább azt látjuk problémának, és erre szeretnénk világos számadatokat kapni, hogy mennyire van erőforrása a BKV-nak a karbantartásra
– mondta. Bár természetes, hogy egy 23-24 éves busznál előfordulhat tűzeset, Almássy kiemelte: olyan jármű is kigyulladt, amely mindössze tízéves volt és 500 ezer kilométert futott, ami egy autóbusz életében nem számít kirívóan magasnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.