Totális káosz Budapesten: összeomlott a közlekedés a tanév első napján

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 10:20
Már a tanév első napján óriási dugók alakultak ki Budapesten.

Ahogyan azt a Metropol előre megírta, és igaza is lett a lapnak: már a tanév első napján elesett Budapest, óriási dugók és forgalmi káosz alakult ki a főváros útjain.

Fotó: Gábor Zoltán /   Bors

Már a kora reggeli órákra is ez volt a jellemző: dugó, dugó hátán, araszolás, és persze dühöngő emberek.

Fotó: Török Gergely Ádám / bors

A Metropol beszámolója szerint már az rekordnak számított, ha valaki akár 20-ra fel tudott gyorsítani a Rákóczi úton.

Fotó: Török Gergely Ádám / bors

És ez nem volt másként a Váci út szinte teljes szakaszán sem.

Fotó: Kovács Dávid / Bors

Sokan kisebb utcákban próbáltak a kocsisor elé jutni. Valószínűleg ők jártak rosszabbul.

Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint az utóbbi napokban tapasztalt sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak, különösen az iskolakezdés közeledtével.

Elég lesújtó állapotban vannak a BKV buszai a kormányhivatal ellenőrzése alapján

Az elemző szerint különösen aggasztó, hogy tíz nap alatt öt busz gyulladt ki, füstölt el Budapesten. 

Korábban ez nem volt jellemző. Ami érdekes ebben, hogy a karbantartásról nem beszélünk. Tehát leginkább azt látjuk problémának, és erre szeretnénk világos számadatokat kapni, hogy mennyire van erőforrása a BKV-nak a karbantartásra

– mondta. Bár természetes, hogy egy 23-24 éves busznál előfordulhat tűzeset, Almássy kiemelte: olyan jármű is kigyulladt, amely mindössze tízéves volt és 500 ezer kilométert futott, ami egy autóbusz életében nem számít kirívóan magasnak.

 

