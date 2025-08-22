UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Földrengés volt a szomszédban, ekkora erősséget mértek

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 17:05
szeizmikus aktivitásRománia
Közepesnek minősített földrengést észleltek.

Közepesnek minősített földrengést észleltek péntek délután a romániai Gorj megyében. Az első percekben 4,4-es erősségűre becsült földmozgás helyi idő szerint 14 óra 18 perckor történt 15 kilométeres mélységben, Zsilvásárhelytől (Targu Jiu) 15 kilométernyire északra. A román szeizmológiai szolgálat későbbi pontosítása szerint a földrengés 4,2-es erősségű volt.

Közepes erősségű földrengés rögzítettek Romániában.
Közepes erősségű földrengés rögzítettek Romániában. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Shutterstock/menur

A Gorj megyei katasztrófavédelmi felügyelőség nem számolt be károkról, közösségi oldalán csak a földmozgások esetén tanúsítandó magatartásra vonatkozó, egy korábbi tanácsadó kampányban használt szórólapját tette ismét közzé.

Olténia északi részén az eddigi legjelentősebb, 5,2-5,7-es erősségű, a lakosok körében pánikot keltő földmozgásokat 2023 februárjában jegyezték fel, amelynek nyomán mintegy száz épület megrepedezett, a lehulló vakolat több járműben kárt tett, és a több megrongálódott iskolaépületben fel kellett függeszteni az oktatást.

Romániában főleg a Kárpátok kanyarulatában lévő Vrancea szeizmikus térség minősül veszélyesnek. A több mint száz kilométeres mélységből induló, nagy erejű földmozgások évszázadonként legalább kétszer okoztak jelentős pusztítást Bukarest térségében. A legutóbbi, 1977-es 7,2-es erősségű földrengésben több mint 1400-an haltak meg, és több mint 11 ezer ember megsérült - közölte az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu