Ismét rengett a föld Kamcsatkán: hamut lövell ki a Kljucsevszkaja vulkán

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 07:07
Péntek estétől szombat reggeli számos erős földmozgást mértek Kamcsatka keleti részén, ahol július 30-án 8,8-as erősségű földregés mértek, 73 éve a legerősebbet.
Szeizmológusok beszámolója szerint péntek késő este a félsziget keleti partjainál 6,5 fokos földrengést regisztráltak, amit szombat reggelig további 12 kisebb rengés követetett, de egyik sem érte el az 5-ös erősséget.

Klyuchevskoy volcano in Russia's Kamchatka erupts
Fotó: Anadolu via AFP

A földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 97 km-re keletre volt. Az előzetes adatok szerint a rengések intenzitása a regionális központban elérte az 5-6-os fokozatot. A lakosok közül sokan az utcára menekültek, tartva a további erős utórengésektől. Károkról nem érkezet jelentés.

A péntek esti nagyerejű földmozgással egy időben fölerősödtek a Kljucsevszkaja vulkán kitörései. A vulkán 6-6,5 kilométer magasra lövell ki hamut, ami már befolyásolhatja a repülés biztonságát, ezért a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.

 

