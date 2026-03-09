Elkapták! TOP50-es körözött kezén kattant a bilincs

Véget ért a hajsza: TOP50-es körözöttet fogtak el Fejér vármegyében. A férfit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt körözték – közölte a Police.hu.

TOP50-es körözött kezén kattant a bilincs / Fotó: Freepik (illusztráció!)

A hatóságok elől bujkált az a 48 éves férfi, akit a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóságának Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai március 5-én fogtak el Kápolnásnyéken.

A férfi a rendőrség Top 50-es körözési listáján is szerepelt. Ellene a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki körözést, mert nem vonult be határidőre a bíróság által kiszabott jogerős szabadságvesztés letöltésére. A büntetést 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntett elkövetése miatt ítélték meg a férfi számára.

A férfi közel 10 hónapig rejtőzködött, nyomokat szinte alig hagyva maga után. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztály nyomozói azonban megtalálták azt a pár szálat, ami végül elvezetett a bűnelkövetőhöz.