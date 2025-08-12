AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Újabb csapás a bolygónak: Erős, 6,3-as földrengés rázta meg Indonézia keleti részét

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 12:25
Helyi idő szerint kedden délután erős földrengés rázta meg Indonézia keleti részét, a rengést több kilométerre is érezni lehetett. A hatóságok szerint nincs cunami veszély, és sérültekről sem érkezett bejelentés.

Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) szerint ma 6,3-as erősségű földrengés rázta meg Indonézia keleti részén, Pápua tartományt, de a megfigyelők szerint nincs cunami veszély.

A jelentések szerint eddig senki sem sérült meg a földrengésben. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Shutterstock/menur

A rengés epicentruma, amelyben helyi idő szerint körülbelül 17:24-kor következett be a rengés, nagyjából 193 kilométerre északnyugatra volt Abepura városától, Pápua tartományban. A Csendes-óceáni Szökőárfigyelő Központ szerint nincs cunami veszély.

Az első jelentések szerint nem érkezett hír áldozatokról vagy károkról. Az USGS korábban 6,5-ös erősségűre becsülte a földrengést, majd később lefelé módosította az értéket.

Az óriási szigetvilágból álló országban gyakran fordulnak elő földrengések, mivel a csendes-óceáni, úgynevezett "Tűzgyűrűn" helyezkedik el, amely egy intenzív szeizmikus tevékenységű ív, ahol a tektonikus lemezek ütköznek, és amely Japántól Délkelet-Ázsián át a Csendes-óceán medencéjéig húzódik - írta a Daily Mail.

 

