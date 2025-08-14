UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Budapesten gyűlnek össze a világ vezető Deep Tech szakértői 

konferenciaváros
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 12:40
élettudományűrtechnológiaszakértő
Pontosan négy hét múlva űr-, bio- és orvostechnológia, kiberbiztonság – többek között ezeket az aktuális témákat járja körül a CONNEXIONS – CEE Deep Tech Summit.

A 2025. szeptember 11-én Budapesten zajló eseményen ráadásul olyan neves, nemzetközi szinten jegyzett szakemberek osztják meg gondolataikat, mint például Greg Williams, a WIRED magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője; Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója vagy Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója.  

deep tech
A világ vezető Deep Tech szakértői szeptemberben Budapesten lesznek

A Deep Tech kerül a középpontba 

Az innováció különleges, tudományos és műszaki áttöréseken alapuló ága, a Deep Tech kerül a középpontba 2025. szeptember 11-én Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban megrendezendő CONNEXIONS – CEE Deep Tech Summit keretében. A nemzetközi konferencia célja, hogy megerősítse a magyar és a kelet-közép-európai régió mélytechnológiai ökoszisztémájának nemzetközi láthatóságát, és hozzájáruljon a tudásalapú gazdasági versenyképesség növeléséhez. 

A Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezésében, a Hungarian Innovation Week kiemelt eseményeként megvalósuló csúcstalálkozó első alkalommal hívja össze a Deep Tech világ vezető szereplőit: nemzetközi befektetőket, kutatókat, technológiatranszfer-szakértőket, startupalapítókat és kormányzati döntéshozókat. 

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek az élettudományok (biotech és medtech), az űrtechnológia, valamint a védelem és (kiber)biztonság területei – vagyis azok a szegmensek, amelyeken nagy valószínűséggel a következő évek technológiai és gazdasági fejlődése alapszik majd. 

A program során a résztvevők inspiráló előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt, valamint kapcsolatokat építhetnek. Az esemény vendégei között olyan nemzetközi véleményformálók és szaktekintélyek szerepelnek, mint Greg Williams, a WIRED magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője; Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója; Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója; Christian Szegedy, az xAI társalapítója; Julian Laufs, a német CyberAgentur innovációs vezetője;  Linda Võeras, az észtországi Karma Ventures befektetési szakembere vagy éppen Nagy Szabolcs, a Turbine alapító-vezérigazgatója. 

A CONNEXIONS célja nemcsak a kapcsolatépítés és a tudásmegosztás, hanem egy olyan szakmai tér megteremtése, ahol a régió Deep Tech szereplői nemzetközi színtéren is hallathatják a hangjukat – és új szövetségeket építhetnek egy fenntarthatóbb és innovatívabb jövő érdekében. 

További információt és a jegyvásárlással kapcsolatban az alábbi weboldalon érdeklődhet: connexions.niu.hu 

