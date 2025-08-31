Betört az országba a front: erre kell felkészülnünk

Vasárnap a Dunától keletre még többfelé eshet, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot.

Fotó: Pexels.com

Hétfőn, szeptember első napján napközben sok napsütés ígérkezik, ám estefelé északnyugat felől már újabb zápor érkezhet. A hőmérséklet a 30 fok körüli értéket is elérheti.

Kedden a reggeli napos órákat követően délutánra megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 24–30 fok között alakulnak a maximumok.

Szerdán csökken a felhőzet, szinte mindenütt jut néhány órás napsütés. Főként keleten fordulhat elő elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is. Az északnyugati, nyugati légmozgás időnként élénkül, helyenként erősödik. A csúcsérték 22 és 28 fok között várható.

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.