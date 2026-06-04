Összeomlott a királyi család: Miközben a hercegné a túlélésért harcol, a 88 éves királynőt is rohammentő vitte kórházba!

Veszélyben van a norvég királyi család? A 22 éves Ingrid Alexandra hercegnő nem bírta tovább tétlenül nézni a drámát: összepakolt, otthagyta a Sydney-i Egyetemet, és azonnal hazarepült Norvégiába. Édesanyja, az 52 éves Mette-Marit koronahercegné ugyanis élet-halál harcot vív egy súlyos betegséggel, a krónikus tüdőfibrózissal.

Drámai napokat él át a norvég királyi család: a súlyos beteg koronahercegné miatt lánya is azonnal hazasietett Ausztráliából / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A helyzet sokkal súlyosabb, mint azt bárki hitte volna. A koronahercegnét a napokban már orrszondával, oxigénpalackra kötve látták a nyilvánosság előtt. Férje, Haakon herceg kénytelen volt megszakítani hivatalos japán útját, és a sajtónak is döbbenetes őszinteséggel vallott a családi drámáról:

A koronahercegné súlyos beteg, és úgy gondolom, az utóbbi időben kicsit romlott az állapota. Szóval nagyon aggódom az egészségéért

– nyilatkozta megtörten a herceg a norvég NRK-nak. Arra a kérdésre, hogy Mette-Maritnak szüksége lesz-e tüdőátültetésre, Haakon sokatmondó választ adott: "Ez orvosi kérdés. Az utóbbi időben sajnos sokkal rosszabbul van."

Átok ül a norvég királyi családon?

A hercegnő hazatérését az édesapja is megerősítette:

Ingrid Alexandra azt tervezi, hogy hamarosan hazajön. Ez a családi helyzettel van összefüggésben. Az édesanyjával akar lenni.

Nem Mette-Marit az egyetlen, akiért most imádkozik a nemzet. A norvég királyi családot valóságos átok sújtja: a 88 éves Sonja királynét a közelmúltban szállították kórházba szívelégtelenséggel, míg a 89 éves Harald király az elmúlt időszakban fertőzésekkel küzdött és pacemaker műtéten is átesett.

Zaklató is sanyargatta a hercegnőt

Mintha az édesanyja betegsége nem lenne éppen elég, Ingrid Alexandrának a poklot kellett átélnie Ausztráliában is, amikor egy 63 éves őrült rajongó, David James Cook belépett illegálisan a hercegnő privát szférájába. A férfit a bíróság azonnali hatállyal eltiltotta a királyi családtól, miután levelekkel zaklatta a lányt a kollégiumában.

Csak egy üdvözlőlapot küldtem neki, amiben barátságot kértem, semmi többet

– védekezett a férfi a bíróság előtt, aki nem sokkal később egy fotósra is rátámadt.