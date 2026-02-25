Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
A palota erősítette meg a hírt: kórházba került a király

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 07:10
norvég királypalota
A királyt kedd este szállították kórházba.
Bors
A szerző cikkei

Kórházba került a Kanári-szigeteken üdülő V. Harald norvég király - közölte a királyi palota kedden.

orvos tünet diagnózis
Kórházba került a norvég király / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Kórházba kellett szállítani a norvég királyt

Haraldot, aki szombaton töltötte be 89. életévét, kedd este szállították Tenerife egyik kórházba, ahol fertőzés és kiszáradás miatt kezelik. A közlemény szerint a király állapota jó.

A személyi orvosa Tenerifére utazik és szerdán, miután felmérte a király egészségi állapotát, tájékoztatást ad

 - tette hozzá a palota.

V. Harald és Szonja királyné téli vakációjukat töltik Tenerifén. Harald 1991 óta Norvégia uralkodója - írja az MTI.

 

