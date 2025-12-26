Ezt látnod kell: Sarolta hercegnő olyat tett az emberek között, amit eddig még soha – videó

A 10 éves Sarolta hercegnő nemrégiben édesanyjával, Katalin hercegnével együtt varázsolta el a közönséget karácsonyi zongorajátékával, a skót zeneszerző, Erland Cooper műveivel. A királyi rajongók és a szakértők a mai napig a néhai Erzsébet királynőhöz hasonlítják nem csak személyisége, hanem emlékezetes pillanatai miatt. Az elbűvölő zongorajátékot követően, néhány órával később Sarolta hercegnő szüleivel és testvéreivel fogadták a jókívánságokat hozó embereket, majd egyszer csak újabb váratlan lépést tett!

Sarolta hercegnő váratlan lépést tett a jókívánságokat hozó embereket között karácsony napján / Fotó: AFP

Sarolta hercegnő szívmelengető pillanata

A hagyományos istentisztelet után a kis hercegnő, valamint fivérei, György herceg és Lajos herceg üdvözölték az összegyűlt tömeget, akik ajándékokkal is készültek a hármas számára. Mielőtt a közönséghez lépett volna, a fiatal hercegnőt Mike és Zara Tindall lányainak, Miának és Lenának a társaságában lehetett látni, amint beszélgetnek. A kislány egy felnőttes, világosbarna kabátot viselt sötétbarna szegéllyel, valamint a már védjegyévé vált hajmasniját.

Sarolta hercegnő virágokkal és ajándékokkal megrakodva volt látható, míg a leendő király, György herceg, valamint fiatalabb testvére, Lajos egy-egy plüssjátékot szorongatott. Azonban egy különösen megható és váratlan pillanatban Sarolta olyat tett, amit még korábban soha, hiszen megölelt egy kerekesszékben ülő királyi rajongót! Lehajolt, hogy átölelje a takaróba burkolózott nőt, aki így próbált melegen maradni – írja a The Mirror.

Katalin és Sarolta zongorajátéka a „Together at Christmas” koncert része volt, amelynek fő eseményét december 5-én tartották a Westminster-apátságban. Az előadást a közelmúltban rögzítették, így nem szerepeltek az élő eseményen, viszont az ITV1 karácsony esti közvetítésében sugározták. Ez az a helyszín is, ahol a walesi herceg és hercegné 2011-ben összeházasodtak, és ahol a hercegné az elmúlt öt évben megrendezte a „Together At Christmas” (Együtt karácsonykor) ünnepi koncertjét, amely több száz közösségi hőst ünnepel áldozatos munkájukért. A walesi család együtt tölti az ünnepi időszakot, karácsony napján pedig a norfolki királyi rezidenciára látogatnak.