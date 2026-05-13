Szívmelengető fotókon Harry és Meghan gyermekei: rácsodálkozott a világ Archie-ra és Lilibetre

Bár Harry herceg és Meghan Markle nevét az utóbbi időben leginkább a királyi családdal való viszályuk és különféle botrányok kapcsán hallhattuk, ezúttal egy sokkal szívmelengetőbb okból kerültek a figyelem középpontjába. A házaspár – akik már évekkel ezelőtt maguk mögött hagyták az udvari kötelezettségeiket – Disneyland-be tett látogatást, a meghitt pillanatokról pedig maga az édesanya posztolt.
A büszke Meghan az Instagram-oldalán tette közzé a családi fényképeket, amelyek láttán a rajongók azonnal elolvadtak. A fotókon jól látszik, hogy a kis Archie és húga, Lilibet döbbenetesen nagyot nőttek, amióta utoljára láthattuk őket a nyilvánosság előtt. A felvételek tanúsága szerint a két testvér között teljes az összhang: igazi kis felfedezőkké váltak, akik láthatóan imádják egymás társaságát. A hercegi pár gyermekeit ritkán láthatja a világ ilyen természetes környezetben, így a tündéri fotók pillanatok alatt bejárták az internetet, bizonyítva, hogy a botrányoktól távol, Kaliforniában Archie és Lilibet boldog és kiegyensúlyozott gyermekkorban nevelkedik.
