Fontos információ derült ki Eugénia hercegnő újszülött kisbabájával kapcsolatban

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk újabb taggal bővült a királyi család, miután megszületett Eugénia hercegnő második gyermeke. A csöppség az Ernest George Ronnie nevet kapta.

Ernest George Ronnie még tavaly nyáron látta meg a napvilágot Fotó: Pixabay

Az örömhírről akkor a hercegnő a közösségi oldalán számolt be, ahol két fotót is megosztott a kisfiúról, ahol az egyiken az látható, amint egy Mózes-kosárban alszik, a másikon pedig az, ahogy a testvére simogatja a fejecskéjét. Eddig sokan csak találgatták, hogy a gyermek miért az Ernest George Ronnie nevet kapta, azonban most fény derült az igazságra.

A csecsemő ugyanis több királyi családtag nevét is viseli. Nevét a dédnagyapja George, a nagypapája George és a hercegnő nagypapája Ronald után kapta. A csöppség a nevével továbbá tiszteleg üknagyapja, Fülöp herceg előtt is, aki alig héttel azután halt meg, hogy Eugenie megszülte a gyermekét.

Ernest két évvel bátyja, August Philip Hawke Brooksbank után született, aki 2021. február 9-én jött a világra a Portland Kórházban - emlékeztet cikkében a Mirror.