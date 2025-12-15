Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Újabb problémákkal néz szembe a kegyvesztett András herceg két lánya, Károly döntése után

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 20:30
Nehéz helyzetben találták magukat a kegyvesztett András herceg lányai az ünnepek közeledtével. Egy közeli forrás szerint Beatrix és Eugénia is egyfajta érzelmi kötéshúzást játszik, miközben egyszerre három helyen kellene lenniük.

Beatrix és Eugénia hercegnő állítólag újabb családi nehézségekkel küzdenek, miután III. Károly király meghívót küldött nekik az éves, sandringhami karácsonyi ünnepségre, ami nehéz kérdéseket vet fel a hűséggel, a közvéleménnyel és azzal kapcsolatban, hogy melyik oldalon kellene állniuk a királyi családon belüli botrányok közepette. A nővérek most egyfajta érzelmi kötélhúzást játszanak, miután a szüleiket, András herceget és Sarah Fergusont, megfosztották minden címüktől és királyi feladatuktól.

András herceg lányainak dönteniük kell melyik oldalon állnak.
András herceg lányainak dönteniük kell, melyik oldalon állnak / Fotó:  AFP

Nehéz döntés vár András herceg két lányára

Mivel András herceg és Sarah Ferguson nagyrészt ki vannak zárva a királyi életből az elítélt pedofil üzletemberhez, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatuk miatt, Beatrixet és Eugéniát ellentétes irányokba sodorják egyrészt a királyi elvárások, másrészt a család iránti odaadás. Források szerint az ünnepek közeledtével egyre nagyobb logisztikai és érzelmi rémálomba kerülnek a nővérek.

Úgy tudni, hogy mindketten hűségesek a királyhoz és a koronához, de mindeközben persze továbbra is ragaszkodnak a szüleikhez

Beatrix különösen nagy nyomás alatt van, mivel úgy érzi, hogy karácsony napján három helyen kellene lennie egyszerre

- mondta egy közeli forrás.

A hírek szerint a hercegnő az új, cotswoldsi rezidenciáján szeretne megszállni lakberendező férjével, Edoardo Mapelli Mozzi-val, a gyermekeikkel és inkább az édesanyját választaná. Ugyanakkor állítólag diplomáciai kötelességének érzi, hogy a tágabb királyi családdal együtt megjelenjen az uralkodó norfolki rezidenciáján.

A helyzet bonyolultságát tovább fokozza a hercegnő édesapjával való kapcsolata. A forrás elárulta, Beatrix kötelességének érzi, hogy eltöltsön még egy utolsó karácsonyt Royal Lodge-ban Andrással a kilakoltatása előtt, a botrányok ellenére is.

Hacsak nem dönt úgy, hogy kizárólag az egyik oldalt választja, sok időt fog úton tölteni. Összességében a hercegnők feladata a családi megosztottság enyhítése. Küszködnek a karácsony miatt

- tette hozzá a bennfentes.

Eugénia hercegnő ezzel szemben állítólag kevésbé érzi magát nehéz helyzetben. Mivel jelenleg főként Portugáliában él férjével, Jack Brooksbank-kal és a gyermekeikkel, fizikailag és érzelmileg is eltávolodott a botrányok nagy részétől - írta a Mirror.

 

