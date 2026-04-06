Élet száműzetésben: így ünnepli a húsvétot Sarah Ferguson és András

András exherceget és volt feleségét, Sarah Fergusont kizárták a királyi család húsvéti ünnepségéről a Jeffrey Epsteinhez fűződő botrány miatt.

Sarah Ferguson és András exherceg hol vannak húsvérkor?

Hogyan ünnepli akkor a húsvétot András exherceg?

Az egykori királyi családtagot vasárnap fényképezték le, amint Range Roverét vezeti a Sandringham-birtokon, Norfolkban, Angliában. Két corgija is vele tartott a kis kiránduláson, később pedig egy nyílt mezőn sétálva látták őket. A 66 éves András zöld kabátot és khaki nadrágot viselt.

Ferguson, aki 1986 és 1996 között volt András felesége, nem csatlakozott volt férjéhez. A pár azonban feltűnően hiányzott a húsvéti istentiszteletről, amelyet a család a windsori St. George-kápolnában tartott aznap reggel.

Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyermekük - a 12 éves György, a 10 éves Sarolta és a 7 éves Lajos - mosolyogva mutatkoztak a templomnál, hogy együtt ünnepeljék az alkalmat.

Andrást megfosztották királyi címeitől, és eltiltották a királyi feladatokból, miután kapcsolatba hozták a 2019-ben elhunyt, elítélt bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel. A botrány miatt Ferguson, aki továbbra is szoros kapcsolatot ápol Andrással, elvesztette korábbi királyi otthonát, és átmenetileg barátoknál tölti idejét. Emellett lányaikat, Beatrice és Eugenie hercegnőt is megviselte a szituáció, sőt megdöbbentették őket az apjuk elleni vádak.(Page Six)