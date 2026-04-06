Élet száműzetésben: így ünnepli a húsvétot Sarah Ferguson és András

András exherceget és volt feleségét, Sarah Fergusont kizárták a királyi család húsvéti ünnepségéről a Jeffrey Epsteinhez fűződő botrány miatt.
Az egykori királyi családtagot vasárnap fényképezték le, amint Range Roverét vezeti a Sandringham-birtokon, Norfolkban, Angliában. Két corgija is vele tartott a kis kiránduláson, később pedig egy nyílt mezőn sétálva látták őket. A 66 éves András zöld kabátot és khaki nadrágot viselt.
Ferguson, aki 1986 és 1996 között volt András felesége, nem csatlakozott volt férjéhez. A pár azonban feltűnően hiányzott a húsvéti istentiszteletről, amelyet a család a windsori St. George-kápolnában tartott aznap reggel.
Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyermekük - a 12 éves György, a 10 éves Sarolta és a 7 éves Lajos - mosolyogva mutatkoztak a templomnál, hogy együtt ünnepeljék az alkalmat.
Andrást megfosztották királyi címeitől, és eltiltották a királyi feladatokból, miután kapcsolatba hozták a 2019-ben elhunyt, elítélt bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel. A botrány miatt Ferguson, aki továbbra is szoros kapcsolatot ápol Andrással, elvesztette korábbi királyi otthonát, és átmenetileg barátoknál tölti idejét. Emellett lányaikat, Beatrice és Eugenie hercegnőt is megviselte a szituáció, sőt megdöbbentették őket az apjuk elleni vádak.(Page Six)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.