,,A házasság számít” - Meghan Markle ezeket tanácsolta egy menyasszonynak

Ausztráliai útja során Meghan Markle tanácsokkal látott el egy menyasszonyt, aki esküvője előtt állt. A 44 éves hercegné Instagram-történetében osztott meg pár gondolatot egy videóban, amit akkor készítettek, mikor egy közös úton vettek részt Harry herceggel.

Meghan Markle esküvői tanácsokat osztott meg

Egy videóhívásban keresett fel egy menyasszonyt Sussex hercegnéje, amelyet április 17-ei Sydney-i látogatása során vettek fel, a Bondi Surf Bathers' Lifesaving Clubban, ahol elsősegélynyújtókkal találkoztak.

Ellie, itt vagyok az apukáddal. Csak gratulálni szerettem volna az esküvődhöz. Élvezd az esküvőt, de tudd, hogy valójában a házasság a fontosabb

- idézi Meghant a People.

Harry herceg felesége hozzátette: „Sok szeretetet küldök neked a világ túlsó feléről. Apukád fantasztikus.”

A herceg és a hercegné a Bondi Beach-i terrortámadás túlélőivel találkozott látogatásuk során. A pár a helyszínen akkor állt meg, mikor útban voltak Ausztráliába. Utazásuk alatt üzleti, filantróp és magánjellegű elfoglaltságokat is szerveztek.

Sussex hercegnéje aközben adott tanácsokat, miközben saját házassági évfordulójuk Harry herceggel közeledik. A pár 2018. május 19-én házasodott össze a windsori kastély Szent György kápolnájában.

2019-ben megszületett a pár első gyermeke, a most hatéves Archie herceg, majd egy évvel később kivonultak a királyi családból és Kaliforniába költöztek. 2021 júniusában megszületett Lilibe hercegnő, jövő hónapban pedig megünnepelhetik házasságuk nyolcadik évfordulóját.