Kiszivárogtak Harry herceg titkos éjszakai üzenetei: cukorfalatnak szólította az ismeretlen nőt

Harry herceg ismét a címlapokra került, de most nem a királyi családdal való viszálya, hanem a múltjának egy szaftos darabkája miatt. A Londoni Legfelsőbb Bíróságon zajló adatvédelmi pere során olyan Facebook-üzenetek láttak napvilágot, amik bizonyítják: a herceg hetekig kerülgette a forró kását egy Charlotte Griffiths nevű nővel. A dolog szépséghibája? A hölgy a Daily Mail újságírója, Harry pedig állítólag csak azután jött rá erre, hogy már alaposan „beizzította a rakétákat”.

Harry herceg még egy virtusos ivóversenytől sem riadt vissza, ha egy csinos nőnek tette a szépet a Facebookon Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Az üzenetváltások 2011 decembere és 2012 januárja között zajlottak, és mai szemmel nézve is elég merészek. Harry – aki akkoriban még híres volt a bulizós életmódjáról – nem fogta vissza magát. Az egyik üzenetében azzal viccelődött a csinos Charlotte-nak, hogy „bármikor az asztal alá iszlak”, egy másikat pedig egyszerűen csak egy „mwah”-val, azaz egy virtuális puszival zárt le.

A flört nem volt egyoldalú. Griffiths, aki akkoriban még kezdő társasági rovatvezető volt, szintén nem ment a szomszédba egy kis pajzánságért. Egy közös házibuli után így írt a hercegnek:

Szia, Mr. Rosszcsont! Milyen jó kis bűnözős hétvége volt... Miért nem lehet minden hétvégén rosszalkodni vidéken? Puszi: CG String.

Harry herceg tagadja a Mr. Rosszcsont nevet

A bíróságon Harryt arról is faggatták, valóban használta-e a titokzatos „Mr. Mischief”, azaz „Mr. Rosszcsont” álnevet a közösségi médiában. A herceg ezt határozottan tagadta, és azóta kiderült, hogy a nevet valójában az újságírónő aggatta rá a flörtölés közben. Amikor Griffiths egy jótékonysági eseményről jelentkezett be nála, Harry sajnálkozva válaszolt:

Bárcsak ott lennék, cukorfalat, de sajnos beszorultam Cornwallba katonai cuccok miatt

– írta a herceg, majd hozzátette: „Hiányzik a közös filmnézős összebújás!!”

A nagy lebukás és a szakítás

Harry a vallomásában azt állította, amint megtudta, hogy a lány a gyűlölt Mail-lapcsoportnak dolgozik, azonnal kérdőre vonta a közös barátjukat, aki bemutatta őket, és minden kapcsolatot megszakított a nővel. A herceg váltig állítja, hogy soha nem barátkozott újságírókkal tudatosan, és ebben az esetben is csőbe húzták – írja a People.