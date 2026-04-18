Közeledik a néhai Erzsébet királynő 100. születésnapi évfordulója – szakértők szerint ez volt uralkodása alatt vétett legnagyobb hibája

A néhai Erzsébet királynő milliók életében játszott hatalmas szerepet, uralkodása 96 évéből rekordhosszúságú 70 évet töltött ki.

Ez a néhai Erzsébet királynő legnagyobb hibája

Milyen hibát követett el Erzsébet királynő?

A modern monarchia meghatározó alakjaként számon tartott királynő még élete mélypontjain is összetartotta családját: Diana hercegnő hirtelen halálát követő időszaktól kezdve gyermekei házasságainak felbomlásán át, egészen Harry herceg és Meghan Markle feszült és nyilvános távozásáig.

Mindezek ellenére utolsó éveiben egy olyan döntést hozott, amely továbbra is hosszú árnyékot vet a történtekre. Anyaként ösztöne az volt, hogy megvédje fiát, András herceget a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai közepette.

A királynő segített finanszírozni a becsült 16 millió dolláros polgári jogi egyezséget a néhai Virginia Giuffre-rel, aki azzal vádolta meg az exherceget, hogy kiskorúként szexuálisan zaklatta őt - ezt a herceg tagadta.

Robert Hardman, az Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story című könyv szerzője szerint ez a döntés

egy olyan hiba, amelyet örökölni fognak, egy olyan, amely túlélte őt.

A királynő kényszerítette fiát, hogy visszavonuljon a közélettől, és az író szerint sokan alábecsülik, mennyi erő kell ahhoz, hogy ezt egy anya megtegye, főleg amikor hatalmas elvárásai voltak a fiával szemben.

Hardmanhoz hasonló megfigyelők szerint öröksége végső soron sokkal nagyobb, mint a család előtt álló kihívások.

Ha hátralépünk, és szemügyre vesszük a 70 éves uralkodást és a 96 éves életet, ezek inkább fontos fejezetek, mint meghatározó elemek.

Az író felhozta, hogy egy férfiak által dominált világba érkezett, és sokaknak nem voltak vele szemben elvárásai, ám kiválóan uralkodott. Sally Bedell Smith, a királyi család életrajzírója elmondta, hogy nyugodt volt a problémákkal szemben, és az emberek mindig tudták, hogy számíthatnak rá - ebbe országa is beletartozott. (People)