"Teniszütőt vágott a fejéhez" - a pillanat, amikor II. Erzsébetnél teljesen elszakadt a cérna

Habár köztudott, hogy II. Erzsébet királynő és Fülöp rendkívüli módon szerették egymást, természetes, hogy a királyi pár életében is voltak viták. Habár ezt 75 év házasságuk alatt igyekeztek zárt ajtók mögött megoldani, néha-néha a publikum előtt is összekaptak. Ilyen ritka pillanat történt az 1975-ös ausztráliai királyi körútsorán is, miután Erzsébet és Fülöp már órák óta forgatott a tűző napon egy dokumentumfilmet.

Nyilvánosan vesztek össze szeretett férjével. / Fotó: AFP

A forgatócsoport a pár nyaralójánál tartózkodott, mikor a királyi pár olyan hevesen vitatkozott egymással, hogy Erzsébet még teniszlabdákat és egy teniszütőt is hozzávágott férjéhez, majd kiabált vele. De a szemfüles stábtagok azt is láthatták, ahogy a királynő megráncigálja férje grabancát

- idézte fel a pillanatot a Life.hu, kiemelve, hogy nem ez volt az egyetlen nyilvános összezörrenés, hiába volt talán a legemlékezetesebb.

A királynő nem szerette azt sem, hogy férje él, s halt a gyorsaságért, amit gyakran dühe levezetésére alkalmazott. S habár ennek többnyire nem adott hangot, egy-két alkalommal bizony előfordult, hogy Fülöpöt bolondnak és bugyutának nevezte mások előtt. De volt olyan is, mikor csak találós kérdésekkel volt hajlandó a férjével kommunikálni.