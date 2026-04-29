Meghalt egy nyolcadikos diák, az iskolája tudatta a megrendítő hírt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 15:50
Az iskola összetört a hírek hallatán. A meghalt kisfiú csendet és szomorúságot hagyott maga után.

Meghalt egy nyolcadik osztályos tanuló, akinek halálhírést az iskolája közölte. A kisfiú betegség miatt hunyt el idő előtt. 

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Meghalt nyolcadikos diákra emlékeznek

Elhunyt egy nyolcadik osztályos fiú, akinek halálhírét iskolája a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda jelentette be a közösségi oldalán. Az elhunyt diák betegség következtében vesztette el tragikusan fiatalon az életét. 

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk szeretett 8. a osztályos tanulója, Kun Áron, hittel, erővel és türelemmel viselt betegsége után eltávozott közülünk. [...] Osztálytársai, tanárai és az iskola egész közössége szeretettel emlékezik rá – szerény mosolyára, szolid, csöndes jelenlétére, mindarra, amit közöttünk hagyott. Bár az útja itt megszakadt, emléke ott lesz a ballagó tarisznyákban, a közös történetekben és a szívünkben. Hitünk szerint ő már egy olyan helyen pihen, ahol nincs több fájdalom.

- áll a bejegyzésben.

Az iskola őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt diák családjának. Megjegyezték, hogy a gyermek emlékét tisztelettel és szeretettel őrzik meg a szívükben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
