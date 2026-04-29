Meghalt egy nyolcadikos diák, az iskolája tudatta a megrendítő hírt

Nem maradt más a meghalt kisfiú után, csak a döbbent csend, és a lélekig hatoló nyomasztó szomorúság Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Meghalt nyolcadikos diákra emlékeznek

Elhunyt egy nyolcadik osztályos fiú, akinek halálhírét iskolája a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda jelentette be a közösségi oldalán. Az elhunyt diák betegség következtében vesztette el tragikusan fiatalon az életét.

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk szeretett 8. a osztályos tanulója, Kun Áron, hittel, erővel és türelemmel viselt betegsége után eltávozott közülünk. [...] Osztálytársai, tanárai és az iskola egész közössége szeretettel emlékezik rá – szerény mosolyára, szolid, csöndes jelenlétére, mindarra, amit közöttünk hagyott. Bár az útja itt megszakadt, emléke ott lesz a ballagó tarisznyákban, a közös történetekben és a szívünkben. Hitünk szerint ő már egy olyan helyen pihen, ahol nincs több fájdalom.

- áll a bejegyzésben.

Az iskola őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt diák családjának. Megjegyezték, hogy a gyermek emlékét tisztelettel és szeretettel őrzik meg a szívükben.