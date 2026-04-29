Sokkoló részletekre derült fény a Tolna vármegyében történt, döbröközi gyilkosságról. A helyiek azt állítják, hogy L. Ferenc első áldozata nem a mostani párja, a háromgyerekes Emese volt, hanem még korábban a nevelőapja, akit szintén meggyilkolt.
Ahogyan arról a Bors beszámolt, április 27-én a rendőrség kivonult az 57 éves Emese döbröközi házához, mivel egy szomszédja bejelentette, hogy napok óta nem látta az asszonyt. Emese mindig vízért és telefont tölteni járt a helyiekhez, ezért lett gyanús az eltűnése. Hamar kiderült, hogy borzasztó tragédia történt vele.
A háromgyermekes nőnek tavaly meghalt a férje és azóta L. Ferenccel élt együtt, akinek szintén nyoma veszett. A rendőrség a bejelentés után kivonult a nő otthonához, körbenéztek és megtalálták a kerti kútban az asszony testét. Ferencet a szőlősben fogták el.
Feri megölte a nőt és a testét kivonszolta a kúthoz. Fejjel lefelé bedobta és cementes zsákokat, ruhákat dobott rá, majd elmenekült. A rendőrök, amikor belenéztek a kútba azt látták, hogy a cementes zsákok mellett kilóg a lába, így találták meg… Feri pedig a gyilkosság után elmenekült és bujkált. Mivel sokat ittak, ezért nem bírta sokáig és előjött. Találkoztunk is vele a dohányboltnál. Amikor már beivott, akkor elszólta magát. Azt mondta, "nem megyek újra börtönbe!". Mi úgy tudjuk, hogy elfogása után beismerte a gyilkosságot - mondták korábban a helyiek.
Később Ferenc munkáltatóját is megtaláltuk, ő – és még sokan a községből – az állították, hogy a férfi már korábban is gyilkolt.
"Gyerekkori barátom volt, most pedig az öcsémnek dolgozott, de egyébként itt mindenki ismeri a Ferit – kezdte Babai Ferenc. - Annak idején volt egy ügye a rendőrséggel. Akkor egy halotti toron vesztek össze a nevelőapjával. Egy kapával verte fejbe, azonnal megölte. Úgy tudom, hogy leülte a büntetését, majd kiengedték. Aztán kisebb ügyekért még elővették, de ennyi. Összejött az Emesével, akinek meghalt a férje. Odament lakni hozzá, sokat italoztak. Azt, hogy mi volt a kiváltó ok, senki sem tudja. Amikor eltűnt a nő, akkor Feri már nem is jött dolgozni, egyszer találkozott vele az öcsém a dohánybolt előtt és akkor azt mondta, hogy nem akar éveket ülni. Akkor kezdtük el sejteni, hogy ő volt. Aztán, amikor elfogták, Feri be is vallotta, hogy ő dobta a kútba" – zárta szavait Ferenc.
Az első gyilkosságról és a a mostaniról is kérdeztük a rendőrséget, de teljesen elzárkóznak. Közleményüket küldték el, melyben annyit írnak:
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán, emberölés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 54 éves helyi lakost a rendőrök elfogták és emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.
