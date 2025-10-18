„Ez nemcsak az ő győzelme, hanem minden egyes túlélőé is” – megszólalt András herceg áldozatának a családja a lemondásáról

A néhai Virginia Giuffre, András herceg szexuális zaklatással vádoló áldozatának családja üdvözölte a királyi család tagjának pénteki döntését, miszerint lemond a York hercege címéről.
Giuffre szerettei „igazolásnak” nevezték a döntést „nővérünk és minden túlélő számára”, és követelték, hogy a hercegi címet is vonják meg tőle. A rövid közlemény így szól:
„Ez nemcsak az ő győzelme, hanem minden egyes túlélőé is, akik [Jeffrey] Epstein és bűntársai szörnyű bűncselekményeinek áldozatai lettek.”
A háromgyermekes Virginia Giuffre 41 éves korában, áprilisban lett öngyilkos – közölte a család –, miután „annyira keményen harcolt, hogy kiirtsa a gonoszt a világból.” Mint ismeretes, Giuffre-t tinédzserként Jeffrey Epstein kerítette be, és azt állította, hogy András herceg szexuálisan bántalmazta – amit a királyi család tagja határozottan tagadott.
András, aki most 65 éves, azonban bejelentette, hogy lemond a York hercege címről – ez a lépés pedig véglegessé teszi száműzését a királyi családból. A régóta húzódó botrány e drámai fordulata az Epstein-ügy újabb hullámát követi, valamint a feltételezett kínai kémmel való kapcsolata körüli felháborodás nyomán történt.
András herceg a döntést szoros egyeztetésben hozta meg a királlyal és a walesi herceggel, és úgy tudni, hogy az uralkodó „örül” az eredménynek. Giuffre családja azonban úgy véli, Károly királynak a hercegi címet is el kellene vennie Andtástól. Közleményük így folytatódik:
Reméljük, véget értek a hatalmasok büntetlenségének napjai, és a ragadozók védelme többé nem lesz elfogadott. Reméljük, hogy magasabb mércét állítottunk fel az Egyesült Államok hivatalban lévő vezetői számára – és fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy ezt mi is követhessük. Eljött az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az igazságszolgáltatás ideje minden túlélő számára
– írja a Mirror.
Virginia Giuffre, aki a szexuális kizsákmányolás túlélőiért folytatott igazságügyi küzdelem szószólója volt, központi szerepet játszott Epstein bukásában. Azt állította, hogy éveken át tartó szexkereskedelmi hálózatának áldozata volt, és 17 évesen András herceghez is elrepítették, hogy szexuálisan kihasználja őt. András herceg azonban ezeket az állításokat határozottan tagadta.
