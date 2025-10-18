„Ez nemcsak az ő győzelme, hanem minden egyes túlélőé is” – megszólalt András herceg áldozatának a családja a lemondásáról

A néhai Virginia Giuffre, András herceg szexuális zaklatással vádoló áldozatának családja üdvözölte a királyi család tagjának pénteki döntését, miszerint lemond a York hercege címéről.

Lemondott minden címéről András herceg

Fotó: AFP

Giuffre szerettei „igazolásnak” nevezték a döntést „nővérünk és minden túlélő számára”, és követelték, hogy a hercegi címet is vonják meg tőle. A rövid közlemény így szól:

„Ez nemcsak az ő győzelme, hanem minden egyes túlélőé is, akik [Jeffrey] Epstein és bűntársai szörnyű bűncselekményeinek áldozatai lettek.”

A háromgyermekes Virginia Giuffre 41 éves korában, áprilisban lett öngyilkos – közölte a család –, miután „annyira keményen harcolt, hogy kiirtsa a gonoszt a világból.” Mint ismeretes, Giuffre-t tinédzserként Jeffrey Epstein kerítette be, és azt állította, hogy András herceg szexuálisan bántalmazta – amit a királyi család tagja határozottan tagadott.

András, aki most 65 éves, azonban bejelentette, hogy lemond a York hercege címről – ez a lépés pedig véglegessé teszi száműzését a királyi családból. A régóta húzódó botrány e drámai fordulata az Epstein-ügy újabb hullámát követi, valamint a feltételezett kínai kémmel való kapcsolata körüli felháborodás nyomán történt.

Károly király örül testévre döntésének Fotó: AFP

András herceg a döntést szoros egyeztetésben hozta meg a királlyal és a walesi herceggel, és úgy tudni, hogy az uralkodó „örül” az eredménynek. Giuffre családja azonban úgy véli, Károly királynak a hercegi címet is el kellene vennie Andtástól. Közleményük így folytatódik:

Reméljük, véget értek a hatalmasok büntetlenségének napjai, és a ragadozók védelme többé nem lesz elfogadott. Reméljük, hogy magasabb mércét állítottunk fel az Egyesült Államok hivatalban lévő vezetői számára – és fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy ezt mi is követhessük. Eljött az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az igazságszolgáltatás ideje minden túlélő számára

– írja a Mirror.