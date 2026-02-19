Vilmos herceg megdöbbentő figyelmeztetése, erre senki sem számított

Egy új, részletekbe menő életrajzi kötet eddig ismeretlen kulisszatitkokat tár fel Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolatának korai időszakáról. A William and Catherine: The Intimate Inside Story című könyvben Russell Myers, a Mirror királyi szerkesztője ír arról a döbbenetes pillanatról, amikor Vilmos herceg világossá tette: bármit megtenne családja védelmében.

Vilmos herceg mindent megtesz azért, hogy megvédje családját.

Fotó: PA / Northfoto

Vilmos herceg nem ismer félelmet, ha családjáról van szó

A történet 2004-be repít vissza minket, amikor Katalin és a trónörökös kapcsolatára először derült fény. A párt a svájci Klosters síparadicsomban fotózták le együtt, ami hatalmas médiavisszhangot váltott ki, és Katalint különösen megviselte a hirtelen jött figyelem.

Néhány héttel később a királyi sajtó Gloucestershire-be utazott, ahol Vilmos herceg hivatalos programon vett részt édesapjával, a Duchy Home Farm birtokon. A fotósok a közeli Hare and Hounds Hotel bárjában gyűltek össze, amikor váratlanul maga a herceg jelent meg.

A beszámolók szerint Vilmos rendelt egy kört mindenkinek, majd halkan, de határozottan közölte velük:

Ami a sípályán történt, teljesen indokolatlan volt, nem gondolják?

Az egyik jelenlévő, Kent Gavin, a Mirror korábbi vezető fotósa szerint nem kérdés volt ez, hanem figyelmeztetés.

Vilmos ezután egyértelművé tette:

Semmiképpen sem térünk vissza a régi időkbe. Semmi nincs, amit ne tennék meg azért, hogy megvédjem a családomat vagy a hozzám közel állókat attól, ami akkor történt.

A jelenlévők elmondása szerint mindenki megdöbbent. Bár értették a herceg álláspontját, a nyílt és személyes hangvétel szokatlan volt. Miután elmondta figyelmeztetését, Vilmos befejezte korsó almaborát, elköszönt, és távozott.