Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ettől elolvadsz: nem hiszed el, milyen videót készített szüleiről a kis Lilibet hercegnő

Lilibet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 19:30
Meghan MarklevideóHarry herceg
Meghan Markle kislánya kezébe vette a kamerát. Lilibet hercegnő lehet új hivatás elé nézhet.

Megató Harry herceggel közös videót osztott meg Meghan Markle a közösségi média felületén, melyt lányuk a kis Lilibet hercegnő készített.

Lilibet hercegnő
Lilibet hercegnő csodás videót készített szüleiről
Fotó: WALTER / BESTIMAGE /  Northfoto

Lilibet hercegnő videóját posztolta Meghan Markle

Meghan Markle videósa kivételesen lánya, Lilibet hercegnő volt. A bejegyzésben megosztott fotó még egy, 2016-ban készült felvétel Botswana-ban, és Harry herceg és Meghan Markle látható rajta, ahogy egymást ölelik.

A 2026-os fekete-fehér videót pedig, amin táncolnak már Meghan Markle kislánya készítette, és mondhatjuk, hogy remek videót készített. 

Amikor 2026 pontosan olyan, mint 2016 volt… ott kellett lenned. Fotó: a lányunk

- írta bejegyzéséhez a sussexi hercegné.

Különleges helyet foglal el Harry és Meghan szívében, mivel 2016-ban ide utaztak el egy ötnapos útra a harmadik randevújuk alkalmával. A Netflixes dokumentum-filmükben Harry herceg ezt mondta a randevúról: „Ez a nő, akivel eddig csak kétszer találkoztam. Eljön Botswanába, és öt napig egy sátorban fogunk lakni” - idézi őt az Express.

Azt is nyilatkozta, hogy normálisnak és természetesnek tűnt. Harry ekkor jött rá, hogy Meghan otthonosan és kényelmesen érzi magát a társaságában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu