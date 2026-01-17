Ettől elolvadsz: nem hiszed el, milyen videót készített szüleiről a kis Lilibet hercegnő

Megató Harry herceggel közös videót osztott meg Meghan Markle a közösségi média felületén, melyt lányuk a kis Lilibet hercegnő készített.

Lilibet hercegnő csodás videót készített szüleiről

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

Lilibet hercegnő videóját posztolta Meghan Markle

Meghan Markle videósa kivételesen lánya, Lilibet hercegnő volt. A bejegyzésben megosztott fotó még egy, 2016-ban készült felvétel Botswana-ban, és Harry herceg és Meghan Markle látható rajta, ahogy egymást ölelik.

A 2026-os fekete-fehér videót pedig, amin táncolnak már Meghan Markle kislánya készítette, és mondhatjuk, hogy remek videót készített.

Amikor 2026 pontosan olyan, mint 2016 volt… ott kellett lenned. Fotó: a lányunk

- írta bejegyzéséhez a sussexi hercegné.

Különleges helyet foglal el Harry és Meghan szívében, mivel 2016-ban ide utaztak el egy ötnapos útra a harmadik randevújuk alkalmával. A Netflixes dokumentum-filmükben Harry herceg ezt mondta a randevúról: „Ez a nő, akivel eddig csak kétszer találkoztam. Eljön Botswanába, és öt napig egy sátorban fogunk lakni” - idézi őt az Express.

Azt is nyilatkozta, hogy normálisnak és természetesnek tűnt. Harry ekkor jött rá, hogy Meghan otthonosan és kényelmesen érzi magát a társaságában.