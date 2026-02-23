Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Páros lábbal szálltak bele András hercegbe, el akarják távolítani

András herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 18:20
III. Károly királyJeffrey EpsteinKároly királyEpstein-botrány
Ez az ország elsőként távolítaná el az utódlási sorból. Az egykori András herceg élete nem mentes a botrányoktól.

Ausztrália az érintett nemzetközösségi országok közül elsőként tudatta hétfőn a brit kormánnyal, hogy támogatja András volt yorki herceg eltávolítását a trónutódlási sorból - számolt be az MTI.

András herceg
Fotó: AFP

Páros lábbal szálltak bele András hercegbe, el akarják távolítani

III. Károly király 66 éves öccse ellen rendőrségi vizsgálat folyik, miután felmerült vele szemben az a gyanú, hogy a korábbi években titkos brit kormányzati információkat szolgáltatott ki a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzembernek, Jeffrey Epsteinnek.

Andrást a múlt héten - a brit monarchia modernkori történetében példátlan módon - őrizetbe is vették, és bár félnapi kihallgatás után szabadon engedték, a rendőrségi vizsgálat folytatódik az ellene felmerült gyanú ügyében.

A munkáspárti brit kormány ezután tudatta, hogy "tanulmányozza" azokat a jogi lehetőségeket, amelyek alapján Andrástól megvonható a trónöröklési jogosultság.

Az erről szóló döntés a volt herceg elleni rendőrségi vizsgálat befejeződése után várható.

Anthony Albanese ausztrál kormányfő ugyanakkor már hétfőn hivatalos levelet intézett Keir Starmer brit miniszterelnökhöz, közölve: 

az elmúlt időszak fejleményei nyomán az ausztrál kormány bármiféle olyan javaslatot elfogadna, amely András eltávolítását célozza a brit trónöröklési listáról.

Andrástól bátyja, a 77 esztendős III. Károly király vonta meg a yorki hercegi címet még tavaly ősszel, miután egyre több adat került nyilvánosságra arról, hogy 

András milyen szoros baráti és üzleti kapcsolatokat ápolt a 2019-ben New York-i börtöncellájában elhunyt Epsteinnel.

András ugyanakkor a hercegi cím, valamint a királyi család tagjaként őt korábban megillető összes többi titulus és jogosultság elvesztése ellenére is változatlanul szerepel a trónöröklési sorban, amelyben jelenleg a nyolcadik helyet foglalja el.

Hogyan lehet kizárni András herceget az utódlásból?

Ahhoz, hogy Andrást a trónutódlási sorból is eltávolítsák, törvénymódosításra van szükség, és ezt a londoni parlament mellett abban a 14 további nemzetközösségi országban is jóvá kell hagyatni, amelynek a mindenkori brit uralkodó - jelenleg III. Károly király - az alkotmányosan elismert államfője.

Ezek közé tartozik Ausztrália és Kanada - a világ két legnagyobb területű monarchiája -, valamint Új-Zéland, több más csendes-óceáni ország és számos karib-tengeri állam.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn Londonban ismertetett levelében közölte: 

egyetért III. Károly király minap kifejtett személyes álláspontjával, amely szerint a volt herceg ügyében lehetővé kell tenni a törvényes eljárás maradéktalan végigvitelét.

Hercegi címének megszűnése óta András minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él, Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven.

András trónutódlási jogosultságának megvonása annak nyomán merült fel, hogy az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott legújabb akták tanúsága szerint a volt yorki herceg - aki 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot - kormányzati megbízatása idején számos elektronikus levélben szigorúan bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat szolgáltatott ki Jeffrey Epsteinnek.

Ennek a gyanúnak az alapján Andrást múlt csütörtökön őrizetbe vették, és 11 órás rendőrségi kihallgatás után szabadon engedték, azzal a meghagyással, hogy az ügyében kezdett vizsgálat folytatódik.

Több mint három és fél évszázada nem volt példa a brit királyi család valamely magas rangú tagjának őrizetbe vételére. Legutóbb I. Károly királyt tartóztatták le hazaárulás vádjával 1647-ben, az angol polgárháború idején.

 

 

