Végtelenül romantikus: Katalin hercegné még távollétében is Vilmos hercegre gondol

Ki gondolná, hogy a királyi család életébe is belefér egy kis romantika. Úgy tűnik, Katalin hercegné és Vilmos herceg is igényel egy kis pluszt. Most az előbbi hízelgett édes módon párjának.

Így üzent Katalin hercegné

Fotó: AFP

Miközben Vilmos herceg Cornwall megyébe látogatott a térség nemzeti napja alkalmából, addig Katalin hercegné Leicesterbe utazott, ahol a brit indiai közösséggel ünnepelte a színek fesztiválját, a Holi-t.

Romantikusan üzent Katalin hercegné férjének

Bár a házaspár külön helyszíneken teljesítette hivatalos feladatait, a walesi hercegné egy különleges ékszerrel finoman férjének üzent. Katalin egy arany, csillár stílusú Sézane fülbevalót viselt, amelyet a beszámolók szerint Vilmos herceg ajándékozott neki.

A mintegy 130 dollár (45 ezer forint) értékű ékszert a hercegné először 2022 decemberében mutatta be nyilvánosan, amikor a királyi család hagyományos karácsonyi templomlátogatásán vett részt a Sandringham birtokon. Sajtóértesülések szerint Vilmos herceg aznap reggel ajándékozta a fülbevalót feleségének.

Katalin később, 2023 áprilisában is viselte a feltűnő ékszert, amikor férjével együtt látogattak el Birmingham városába. Azóta azonban ritkábban szerepelt a hercegné hivatalos megjelenései során.

Vilmos herceg az évek során több jelentős ékszerrel is meglepte feleségét. 2010-ben például azzal az ikonikus zafír- és gyémántgyűrűvel kérte meg a kezét, amely korábban édesanyjáé, a tragikusan elhunyt Diana walesi hercegné-é volt.

Ez a gyűrű ma is Katalin hercegné legismertebb ékszere. A közelmúltban azonban egy másik darab is felkeltette a figyelmet: egy arany nyaklánc, amelyről sokan úgy vélik, hogy szintén Vilmos herceg ajándéka lehetett.

Katalin hercegné január 9-én ünnepelte 44. születésnapját, és néhány héttel később egy közös hivatalos eseményen új ékszerrel jelent meg. Február 5-én férjével együtt találkozott az új canterburyi érsekkel a Lambeth Palace épületében, ahol egy korábban még nem látott, szív alakú nyakláncot viselt.

A darab nagyban hasonlít a brit Daniella Draper márka Gold Keeper’s Heart Trace Chain Necklace nevű ékszeréhez. Katalin hercegné gyűjteményében több ilyen nyaklánc is megtalálható, köztük olyanok is, amelyek személyre szabottak, és gyermekei kezdőbetűit viselik.