Mi vár most a kegyvesztett András hercegre letartóztatása után?

A kegyvesztett András herceg 66. születésnapja meglehetősen kellemetlenül zajlott le számára, ugyanis reggel nem családja köszöntésére ébredt, hanem a rendőrökre. Február 19-én reggel az egykori yorki herceget közhivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, majd 11 órával később szabadon engedték. Bár a vizsgálat még nem ért véget, felmerülhet a kérdés: most mi fog várni a kitaszított hercegre?

Bizonytalan jövő áll András herceg előtt letartóztatása után Fotó: AFP

A herceg letartóztatása 4 hónappal azután történt, hogy megfosztották címeitől, és kilakoltatták a Royal Lodge-ból a Jeffrey Epsteinnel folytatott kapcsolata miatt. Bár a királyi család többi tagja folytatta munkáját mintha semmi sem történt volna, a színfalak mögött egyre nagyobb a pánik, és az egész világ szeme rájuk szegeződik, miközben az egykori yorki hercegi pár jövőjét kérdések veszik körül.

Hol van most András herceg volt felesége?

Andrással együtt volt felesége Sarah Ferguson is belekeveredett a botrányba, miután kiderült, hogy ő is éveken át küldött üzeneteket Epsteinnek. Azonban az egykori hercegnét karácsony óta nem látták nyilvánosan, és rengeteg kérdés merült fel hollétéről, valamint arról, hogy kihallgatják-e a vizsgálat érdekében.

A 66 éves Ferguson a források szerint januárban egy wellnessklinikán tartózkodott Svájcban, és jelenleg úgy tudni, hogy külföldön tartózkodik, miközben fontolgatja az Egyesült Királyságba való visszatérését, de pontos tartózkodási helye továbbra sem tisztázott.

Mi vár most a kitaszított hercegre?

Miután nyomozás alatt és óvadékfeltételek nélkül szabadon engedték, András egy bizonytalan jogi út elébe nézhet. Hetekig vagy akár hónapokig is bizonytalanságban maradhat, mivel a rendőrség dokumentumokat vizsgál, amelyek állítólag azt bizonyítják, hogy a herceg kényes információkat osztott meg Epsteinnel, amelyeket még az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként végzett munkája során szerzett.

Végső soron az ügyészek döntenek arról, hogy vádat emelnek-e András ellen. Ha elítélik, a közhivatali visszaélés maximális büntetése életfogytiglani szabadságvesztés.