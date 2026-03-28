Összeomló kártyavár: a palota végleg le akar számolni András herceggel

Egyre súlyosabb helyzetbe kerül András herceg, a visszatérés esélye minimálisnak tűnik. III. Károly király az elmúlt hónapokban egyértelműen kemény álláspontot képviselt öccsével szemben: nyilvánosan a visszaélések áldozatai mellé állt, és támogatta a hatósági vizsgálatokat is.

András hercegre újabb elszámoltatás várhat

András hercegnek végleg búcsút inthetnek

A herceget korábban közfeladat ellátásával kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt őrizetbe vették, majd további vizsgálatok mellett szabadon engedték. Eközben kormányzati források szerint felmerült annak lehetősége is, hogy eltávolítják az öröklési rendből, ahol jelenleg a nyolcadik helyen áll.

Szakértők szerint azonban ez korántsem egyszerű folyamat. Robert Hazell alkotmányjogász szerint András nem mondhat le önként az öröklési helyéről, ehhez törvényhozási lépések szükségesek, ráadásul nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem más, a brit uralkodót államfőként elismerő országokban is jóvá kell hagyni a változtatást. Egyes beszámolók szerint a palota megpróbálta rávenni a herceget arra, hogy saját maga lépjen vissza, azonban ez jogilag nem jelentene gyors megoldást. A folyamat így várhatóan hosszadalmas és politikailag is érzékeny marad.

A döntés kimenetele nagymértékben függ a folyamatban lévő rendőrségi vizsgálatok eredményétől. Szakértők úgy vélik, ha vádemelés történik, az jelentősen növelheti a nyomást a kormányon, hogy lépéseket tegyen András eltávolítására. A botrány nemcsak a herceg helyzetét rontotta, hanem a királyi család egészére is hatással van. A közvélemény-kutatások szerint András támogatottsága rendkívül alacsony, mindössze néhány százalékos. A király állítólag arra kérte, hogy maradjon távol a nyilvánosságtól, tudta meg a Mirror.

A családon belül is érzékelhető a feszültség. Egyes források szerint András egyetlen komolyabb támogatója Anna hercegnő, aki felajánlotta, hogy birtokán szállást biztosít számára. Közben volt felesége, Sarah Ferguson is igyekszik távolságot tartani a kialakult helyzet miatt.