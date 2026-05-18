A Tisza-kormány eltörölne egy minden szinten versenyképes csúcskutatási programot

A Tisza-kormány első tudománypolitikai döntéseként demokratikus elvekre, átláthatóság hiányára, párhuzamos intézményrendszerre, valamint túlzott autonómiára való hivatkozással akarja felszámolni a négy Nobel-díjas és egy Abel-díjas által vezetett Élvonal Alapítványt. Azt az alapítványt, melyet Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk vezet, aki az elmúlt években nemcsak kutatásaival, hanem szakmai tanácsaival is segítette a magyar tudomány kiválósági alapú megújulását – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Hankó Balázs.

Hankó Balázs is megszólalt Tanács Zoltán kijelentései után. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Fidesz országgyűlési képviselője reagált azokra a kijelentésekre, amelyekkel Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter indokolta az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött, többéves közfeladat-finanszírozási szerződés felmondását.

A kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter rámutatott, hogy a demokratikus elvekre vonatkozóan a szikár tény nem más mint, hogy az Élvonal Alapítványról szóló törvényt az Országgyűlés 2025. június 11-i ülésén 133 igen, 38 tartózkodás és 12 nem szavazattal fogadta el.

Azaz még az akkori ellenzéki képviselők nagy része sem utasította el a javaslatot, hanem a támogató tartózkodást választották.

A törvény tartalmazta mindazon csúcskutatási, tehetséggondozási célokat, a kiváló kutatók hazahívását, egyetemekkel való összekapcsolását, és innovációt, amely a hatéves szerződés alapja – emlékeztetett. Hozzátette: az Országgyűlés döntését kormánydöntés követte, amely megteremtette a jogi alapot arra, hogy hosszú távú szerződést kössön a kormány nevében a Kulturális és Innovációs Minisztérium az Alapítvánnyal.

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság garanciája, hogy az alapítvánnyal kötött szerződés teljesítményhez és indikátorokhoz kötött. „A konstrukció egyértelmű és igazodik ahhoz, amit az egyetemek és a kutatóhálózat megújításakor is alkalmazott a korábbi kormány: költségvetési támogatást kizárólag előre rögzített, mérhető teljesítmény elérése esetén biztosít a kutatási és innovációs ökoszisztéma” – ismertette Hankó Balázs. Hangsúlyozta:

Szakítottunk ugyanis a korábbi évtizedek gyakorlatával, ami alapján a tudományos autonómia értelmezése magában foglalta a mérhető teljesítmény számonkérésének hiányát is.

Ezek alapján a megkötött szerződések – úgy az egyetemek, a kutatóhálózat, mint az Élvonal Alapítvány esetében – tekinthetők egyfajta keretszerződésnek: a kedvezményezettek akkor tudnak hozzáférni a forrásokhoz, ha hozzák a teljesítményt – mutatott rá.