Kvíz: Múzeumok Nemzetközi Napja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 10:15
Kvízünkben olyan híres magyar gyűjteményeket és múzeumokat idézünk fel, amelyek nemcsak a múlt kincseit őrzik, hanem az emlékeinkben is élénken élnek. Ön fel tudja idézni őket?

1. 1974: Sopronban az Esterházy-palota egyik épülete régen a városkapitány szállásául szolgált. Mi üzemel benne 1957 óta?

A) Szobrászműhely

B) Szépművészeti kiállítótér

C) Központi Bányászati Múzeum

Fotó: Fortepan

 

2. 1975: Ki tervezte a Magyar Nemzeti Múzeum klasszicista épületét?

A) Pollack Mihály

B) Ybl Miklós 

C) Lechner Ödön

Fotó: Fortepan

 

3. 1974: Ki festette a képen látható, a debreceni Déri Múzeum kiállított Ecce Homo című festményt?

A) Munkácsy Mihály

B) Szinyei Merse Pál

C) Csontváry Kosztka Tivadar

Fotó: Fortepan

 

4. 1966: Milyen stílusban épült a Hősök terén álló Műcsarnok épülete?

A) Neoklasszicista

B) Brutalista

C) Reneszánsz

Fotó: Fortepan

 

5. 1976: Melyik városunkban található Vasarely Múzeum Budapesten kívül?

A) Szeged

B) Szolnok

C) Pécs

Fotó:  Fortepan


6. 1987: A Szépművészeti Múzeumban megközelítőleg hány műtárgy található?

A) Húszezer

B) Százezer

C) Háromszázezer

Fotó: Fortepan


7. 1963: Mikor nyitotta meg kapuit az Aquincumi Múzeum kiállítóépülete a nagyközönség előtt?

A) 1864 

B) 1894 

C) 1921

Fotó: Fortepan


 

Megfejtés: 1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – B; 7 – B

Forrás: Fanny magazin

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
