Kvíz: Múzeumok Nemzetközi Napja

Kvízünkben olyan híres magyar gyűjteményeket és múzeumokat idézünk fel, amelyek nemcsak a múlt kincseit őrzik, hanem az emlékeinkben is élénken élnek. Ön fel tudja idézni őket?

Vágólapra másolva!

1. 1974: Sopronban az Esterházy-palota egyik épülete régen a városkapitány szállásául szolgált. Mi üzemel benne 1957 óta? A) Szobrászműhely B) Szépművészeti kiállítótér C) Központi Bányászati Múzeum Fotó: Fortepan 2. 1975: Ki tervezte a Magyar Nemzeti Múzeum klasszicista épületét? A) Pollack Mihály B) Ybl Miklós C) Lechner Ödön Fotó: Fortepan 3. 1974: Ki festette a képen látható, a debreceni Déri Múzeum kiállított Ecce Homo című festményt? A) Munkácsy Mihály B) Szinyei Merse Pál C) Csontváry Kosztka Tivadar Fotó: Fortepan 4. 1966: Milyen stílusban épült a Hősök terén álló Műcsarnok épülete? A) Neoklasszicista B) Brutalista C) Reneszánsz Fotó: Fortepan 5. 1976: Melyik városunkban található Vasarely Múzeum Budapesten kívül? A) Szeged B) Szolnok C) Pécs Fotó: Fortepan

6. 1987: A Szépművészeti Múzeumban megközelítőleg hány műtárgy található? A) Húszezer B) Százezer C) Háromszázezer Fotó: Fortepan

7. 1963: Mikor nyitotta meg kapuit az Aquincumi Múzeum kiállítóépülete a nagyközönség előtt? A) 1864 B) 1894 C) 1921 Fotó: Fortepan

Megfejtés: 1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – B; 7 – B Forrás: Fanny magazin