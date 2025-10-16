Meghan Markle az Obama házaspárhoz hasonlította magát, miközben ismét odaszúrt a királyi családnak

Meghan Markle nem adja fel: a sikertelen Netflix együttműködés sem állítja meg abban, hogy továbbra is megossza életmódtanácsait a világgal. Épp ezért hasonlította magát az Obama házaspárhoz.

Meghan Markle a Netflixen kívül tervezi a jövőt Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle nem tágít - tervei vannak a jövőre nézve

Meghan Markle, Sussex hercegnéje igyekezett optimistán beszélni arról, hogy véget ért exkluzív szerződése a Netflixszel. Washingtonban tartott beszédében az új „first look” (első betekintés) megállapodást Barack és Michelle Obama saját, a Higher Ground nevű cégükre kötött Netflix-partnerségéhez hasonlította - írta a Daily Mail.

Azt mondta, az új szerződés „hihetetlen bizonyítéka annak, milyen erős a kapcsolatunk a Netflixszel”, ugyanakkor a megállapodás több rugalmasságot ad neki és Harry hercegnek, hogy olyan projekteket is létrehozhassanak, amelyek nem illenek a Netflix profiljába, de máshol otthonra találhatnak. Meghan azt is elárulta, hogy új As Ever márkája számára rövid, kétperces receptvideókat tervez – immár a Netflixen kívül. A streamingóriás ugyan 2020-ban 100 millió dolláros szerződést kötött velük, de az utóbbi hónapokban egyre többen találgatták, vajon a cég el akar-e távolodni a házaspártól, miután Meghan Szeretettel: Meghan című életmódműsora rossz kritikákat kapott. A 44 éves hercegné szerint az új szerződés lehetőséget ad arra, hogy szabadabban fejlesszék a tartalmakat, és különböző közönségeket szólítsanak meg.

A királyi családtól való 2020-as távozásáról Meghan azt mondta:

Akkor minden nagyon más volt. Archie még kicsi volt, Lilit pedig épp akkor vártam. Fészkeltünk. Fészkeltünk és gyógyultunk. Nem volt tervünk, csak túl akartunk jutni az első pár éven, közösséget akartunk teremteni magunk körül.

Elmondta, hogy a Netflix-szerződés lehetőséget adott arra, hogy olyan projekteket hozzanak létre, amiket valóban fontosnak éreztek. Innen jött az ötlet, hogy az As Ever márka köré építse új életmódvállalkozását:

Mindig is szerettem megosztani, főzni, vendégül látni másokat… és ezekből lett az, ami most a szenvedélyem.

Meglepő módon hozzátette, hogy a karantén idején inkább Birkenstock papucsban és tréningruhában volt otthon, sok lekvárt főzve, és ez lett vállalkozásának alapja.