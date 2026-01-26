Meghan Markle olyan titkot árult el Harry hercegről, amire nem számítottunk

Harry herceg felesége, Meghan Markle nyíltan beszélt az új, lánycserkészekről szóló dokumentumfilmjéről. Meghan Markle elárulta, hogy nyitott arra, hogy Lilibet hercegnő a jövőben csatlakozzon a csoporthoz. Ő és Harry herceg a vezető producere a Cookie Queens című dokumentumfilmnek.
A dokumentumfilm négy lánycserkészt követ nyomon, akik versengenek, ki adja el a legtöbb sütit, a hercegi pár Archewell produkciós cégének a támogatásával.
Az utahi Sundance Filmfesztiválon Meghan Markle beszélt a cserkészlányként szerzett tapasztalatairól.
Ez a szervezet már a kezdetektől fogva nagyszerű értékeket közvetít
- idézi Meghan szavait a Mirror.
„Cserkészlány voltam, anyukám pedig csapatvezető volt, és szerintem a barátság értéke és a célok iránti elkötelezettség – ahogy azt a Cookie Queens-ben is látni – tökéletesen tükrözi azt, ahogyan ezek a lányok kitartanak a számukra fontos dolgok mellett, és nem adják fel.”
A sussexi hercegné azt is elárulta, hogy Harry herceg kedvenc sütije az omlós keksz, majd amikor arról kérdezték, Lilibet cserkészlány lesz-e azt felelte, hogy továbbra is azt fogják felfedezni, amit jónak látnak.
Ő és Alysa Namiash rendező is elragadtatva nézték a műsort, ami olyan volt, amit végre a gyerekeik is nézhetnek. Mindez azután történt, hogy Meghan főzőműsora nem került bele a 100 legnézettebb műsor közé. Források szerint a műsornak nem lesz már harmadik évadja.
