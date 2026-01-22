Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
„Szörnyű élmény volt” – könnyeit visszatartva vallott Harry herceg a bíróságon

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 15:00
A sussexi herceg rendkívül nehéz időszakról számolt be. Harry herceg szerint a vádlott jelentősen megkeserítette ő és családja életét.
Harry herceg könnyekkel a szemében fejezte be tanúvallomását a Legfelsőbb Bíróságon. Elmondta, hogy az alperes bulvárlapok ellehetetlenítették az ő és Meghan Markle életét, nyomorúságossá téve mindennapjaikat.

Harry herceg bíróság elé állt
Fotó: Northfoto / hot! magazin

A herceg nehéz időkről vallott

A sussexi herceg január 21-én, szerdán fejezte be tanúvallomását az Associated Newspapers – a Daily Mail és a The Mail on Sunday kiadója – elleni perében.

A bíróhoz fordulva így zárta beszédét:

A feleségem életét teljes nyomorúsággá tették, uram.

Harry herceg elmondta, hogy a perrel járó nyomás nemhogy enyhült volna, hanem tovább fokozódott, és hangsúlyozta, milyen szörnyű dolgokon mentek keresztül:

Alapvetően helytelen, hogy újra és újra mindannyiunknak át kell esnie ezen. Amire szükség van, az egy bocsánatkérés és némi elszámoltathatóság. Ez egy szörnyű élmény.

A herceg szóvivője szerint Harry vallomása gyorsan leleplezte a vádlottat:

A mai keresztkérdések a gyengeségüket árulták el: hangvételük határozott volt, de Harry herceg részletes vizsgálata alatt azonnal összeomlottak.

Harry herceg megtörte a vádlottat

A vádlott oldal mindössze két órán keresztül kérdezte ki Harry herceget, és több kulcsfontosságú pontot teljesen elkerült.

Az ülés során Harry herceg ismét megszólalt, és kijelentette: a tárgyaláson egyértelműen láthatóvá vált, miért állították a vádlottat bíróság elé.

Harry herceg egyike annak a hét magas rangú felperesnek – köztük Elton Johnnak és Elizabeth Hurley-nek –, akik az Associated Newspapers ellen indítottak pert jogellenes információgyűjtés vádjával, amelyet a kiadó határozottan tagad.

Tanúvallomásában a Meghan Markle-lel szembeni támadásokat és azok negatív hatását is kiemelte:

Miután nyilvánosságra került a kapcsolatom Meghannal, egyre aggasztóbbá vált az, hogy nem tettek lépéseket a sajtó ellen a Meghan elleni folyamatos, kegyetlen támadások, zaklatások és a vele kapcsolatos tolakodó, időnként rasszista cikkek miatt

- mondta a herceg, hozzátéve, hogy a helyzet Archie születése után csak tovább romlott.

Információk szerint Harry herceg a továbbiakban nem fog tanúskodni, a tárgyalás azonban még kilenc hétig folytatódik - írja a People.

 

