Azonnal rendőrt hívtak: betörőt kaptak el Katalin hercegné és Vilmos herceg birtokán

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 19:40
A férfi többször is megpróbált betörni. Az illető hátizsákkal járta be Katalin hercegné és Vilmos herceg birtokát.
Katalin hercegné és Vilmos herceg birtokán veszélyes incidensek történtek: a hatóságok két alkalommal is elfogtak egy betörőt. 

Betörtek Katalin hercegné és Vilmos herceg birtokára
Betörtek Katalin hercegné és Vilmos herceg birtokára

Vilmos herceg birtokán kapták el a férfit 

A rendőrök a Kensington-palotánál kapták el Derek Egant, aki mindkét esetben hátizsákkal járkált a területen. A 39 éves férfit birtokháborítás miatt tartóztatták le, miután állítólag kétszer is jogtalanul behatolt a királyi területre. 

Sam Goozee kerületi bíró a következőket mondta:

Január 6-án a vádlott távollétében fogok tárgyalást tartani, tekintettel a bíróság tisztviselőivel és magával a bírósággal szembeni rendzavaró viselkedésére.

A bíró nem tervezi az óvadék engedélyezését, és az ügyészségnek kell majd felmérnie a biztonsági kockázatokat, mielőtt beleegyeznek a vádemelésbe.

A londoni rendőrség közleménye szerint:

December 23-án, kedden Derek Egant, a hillingdoni Clayfield Way-en élő, 39 éves (született: 1986. május 23.) férfit védett területre való behatolással és az óvadék feltételeinek megszegésével vádolták meg. Előzetes letartóztatásba helyezték, majd december 24-én, szerdán megjelent a bromley-i városi bíróságon.

A férfit december 21-én és december 23-án is elfogták birtokháborítás közben. Nem világos, hogy a királyi család a birtokon tartózkodott-e a történtek idején.

A Kensington-palota a walesi herceg és hercegné, valamint három gyermekük hivatalos londoni rezidenciája, noha 2022 óta a norfolki Anmer Hallban élnek. Ugyanakkor a Kensington-palota ad otthont a néhai királynő unokatestvérének, a 81 éves gloucesteri hercegnek és 79 éves feleségének, Birgitte van Deursnek is - írja a Metro.

 

