Harry herceg éve csodásan indult: probléma nélkül térhet vissza hazájába

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 19:30
Egyesült Királyágper
A hosszú ideje zajló jogi csata pozitív fordulatot vett. Harry herceg gyermekei végre meglátogathatják nagyapjukat.
CJA
CJA

Harry herceg a jelek szerint megnyerte azt a jogi csatát, amely a biztonsági védelmét érinti az Egyesült Királyságba való visszatérése esetén. 

Harry herceg és családja visszatérhet az Egyesült Királyságba
Harry herceg és családja visszatérhet az Egyesült Királyságba 
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

A sussexi herceg és a Belügyminisztérium között zajló per a végéhez közeledik, miután a végrehajtó bizottság (RAVEC) jelezte, hogy Harry ismét hivatalos védelmet kaphat. Állításuk szerint heteken belül automatikus, fegyveres rendőri védelemben részesülhet, amennyiben a döntés a javára születik meg. 

A régóta fennálló probléma eddig megakadályozta a 41 éves herceget és családját abban, hogy visszatérjenek az Egyesült Királyságba, mivel Harry nem érezte biztonságosnak a gyermekeivel való utazást megfelelő védelem nélkül.

Harry herceg hónapok óta harcol

A herceg májusban veszítette el a pert, miután bírósági ügy lett abból, hogy alacsonyabb szintű védelmet biztosítottak számára és családja számára az ország elhagyása után. Szeptemberben azonban felszólította Shabana Mahmood belügyminisztert, hogy vizsgálják felül a státuszát, és most egy, a herceghez közel álló forrás szerint Harry győzelme szinte biztos.

Ez már csak formalitás. Belügyminisztériumi források szerint Harry biztonsági intézkedései már a helyükön vannak.

Jelenleg, ha a herceg az Egyesült Királyságba szeretne látogatni, legalább 30 nappal az érkezése előtt értesítenie kell a rendőrséget, hogy biztonsági ellenőrzést kérvényezzen.  Amennyiben a védelmet megkapja, az lehetővé teheti, hogy Harry gyermekei 2022 óta először találkozzanak a királlyal - írja a Metro.

 

