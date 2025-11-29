Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Katalin hercegné meghúzta a váratlant: komoly kockázatot vállalt

Katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 21:00
karácsonykirályi fenség
Igaz lehet? Erre készül Katalin hercegné?

A királyi család ünnepi időszakának egyik legfontosabb eseményévé vált Katalin hercegné Together at Christmas karácsonyi koncertje, amely idén is visszatér a Westminster-apátságba. A rendezvény sorozatot 2021-ben indította, és azóta meghitt hangulatával, sztárfellépőivel és a hercegné személyes üzeneteivel az ünnepi időszak egyik meghatározó pillanata lett.

Katalin hercegné váratlanul elveszítette egy megbízható alkalmazottját
Így  készül a karácsonyra Katalin hercegné.
Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

Katalin hercegné karácsonya

A Royal Foundation nyári jelentése megerősítette, hogy a koncert 2025-ben is folytatódik, továbbra is azokat ünnepelve, akik közösségeikért tesznek. Az este évről-évre egyre nagyobb hangsúlyt kap, Katalin pedig minden alkalommal igyekszik valami újat, különlegeset hozzáadni – a királyi szakértők szerint idén is tartogat meglepetést, bár óriási a nyomás, hiszen az elvárások egyre nőnek.

Tavaly, 2024-ben különösen érzelmes volt az esemény: Katalin néhány hónappal korábban fejezte be a kezelését. Több mint 1600 vendég előtt arról beszélt, hogy számára a karácsony a szeretet, az empátia és a lelassulás ideje. Hangsúlyozta, hogy „örömben és szomorúságban is egymás fényei vagyunk”, ami sokak szerint saját nehéz időszakára utalt.

A walesi gyerekek – György, Sarolta és Lajos – szintén fontos szerepet kaptak: kézzel írt üzeneteket helyeztek el a Kindness Tree-n. Lajos saját kis cetlije nagyszüleihez szólt: 

„Köszönöm, hogy játszottatok velem.”

A koncert minden évben sztárokat vonultat fel: Paloma Faith, Gregory Porter, Olivia Dean, Mel C, Adam Lambert, Leona Lewis és Ellie Goulding - is szerepelt már a fellépők között. A legemlékezetesebb pillanat, mégis az első évhez kötődik, amikor Katalin zongorán kísérte Tom Walkert. Az előadás hatalmas visszhangot váltott ki, a hercegné tehetsége pedig világszerte ismertté vált.

A témák évről-évre a remény, a család, a gyógyulás és az újrakezdés köré épültek, ezért sokan kíváncsiak, mit választ 2025-re. A szakértők szerint Katalin „mindig tartogat valamit a tarsolyában”, bár azt is hozzáteszik: saját zongorajátékát talán lehetetlen lesz felülmúlni – ezért a mostani év meglepetése különösen nagy kockázattal jár, írja a Mirror.

 

