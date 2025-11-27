Vilmos herceg ezért kérte meg Diana gyűrűjével Katalin kezét

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2010 november 16-án jelentette be eljegyzésüket a nyilvánosságnak, hivatalosan pedig 2011 áprilisában kötötték össze az életüket. Katalin, aki most a világ egyik leg irigylésre méltóbb eljegyzési gyűrűjének a tulajdonosa, mint kiderült szívszorító okból kapa meg az elhunyt Diana hercegné egykori gyűrűjét.
Vilmos herceg egy kenyai magánút során kérte meg Katalin hercegné kezét. A pár a 2000-es évek elején ismerkedett meg a St. Andrews Egyetemen.
Katalin hercegné később azt nyilatkozta nagyon romantikus volt a lánykérése, Vilmos herceg kérdése teljes sokként érte. Az eljegyzési interjújukon Vilmost az eljegyzési gyűrűről kérdezték, amire azt mondta, hogy direkt ezzel a Diana-gyűrűvel kérte meg Katalin kezét, mert szerette volna, ha elhunyt édesanyja is részese lenne ennek a jelentőségteljes pillanatnak.
Nos, természetesen felismered: ez az édesanyám eljegyzési gyűrűje. Így szeretném biztosítani, hogy anyám ma se maradjon ki semmiből
- mondta az eljegyzés után Vilmos herceg.
A pár, akiknek azóta három gyermekük született, elárulta, hogy az eljegyzésüket megelőző években sokat beszélgettek a házasságról. Eljegyzésükkor Katalin hercegné gyűrűjét még át is kellett méretezni, mert túl nagy volt az ujjára.
Vilmos herceg és Katalin akkoriban egy kenyai szálláson szálltak meg és a leendő király a Rutundu-tó partján lévő szállás verandáján ereszkedett fél térdre. Katalin hercegné a szállás vendégkönyvében még üzenetet is hagyott: „Köszönöm ezt a csodálatos 24 órát.”
Majd így folytatta: „Sajnos egyetlen halat sem találtunk, de jó móka volt próbálkozni. Imádom a meleg tüzeket és a gyertyafényeket – olyan romantikus. Remélem, hamarosan visszatérhetek. Catherine Middleton” - idézi a hercegné szavait az Express.
