Vilmos herceg ezért kérte meg Diana gyűrűjével Katalin kezét

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2010 november 16-án jelentette be eljegyzésüket a nyilvánosságnak, hivatalosan pedig 2011 áprilisában kötötték össze az életüket. Katalin, aki most a világ egyik leg irigylésre méltóbb eljegyzési gyűrűjének a tulajdonosa, mint kiderült szívszorító okból kapa meg az elhunyt Diana hercegné egykori gyűrűjét.

Vilmos herceg nem akármilyen okból adta Diana gyűrűjét leendő feleségének akkoriban

Vilmos herceg szerette volna, ha néhai édesanyja is jelen van esküvőjén

Vilmos herceg egy kenyai magánút során kérte meg Katalin hercegné kezét. A pár a 2000-es évek elején ismerkedett meg a St. Andrews Egyetemen.

Katalin hercegné később azt nyilatkozta nagyon romantikus volt a lánykérése, Vilmos herceg kérdése teljes sokként érte. Az eljegyzési interjújukon Vilmost az eljegyzési gyűrűről kérdezték, amire azt mondta, hogy direkt ezzel a Diana-gyűrűvel kérte meg Katalin kezét, mert szerette volna, ha elhunyt édesanyja is részese lenne ennek a jelentőségteljes pillanatnak.

Nos, természetesen felismered: ez az édesanyám eljegyzési gyűrűje. Így szeretném biztosítani, hogy anyám ma se maradjon ki semmiből

- mondta az eljegyzés után Vilmos herceg.

A pár, akiknek azóta három gyermekük született, elárulta, hogy az eljegyzésüket megelőző években sokat beszélgettek a házasságról. Eljegyzésükkor Katalin hercegné gyűrűjét még át is kellett méretezni, mert túl nagy volt az ujjára.

Vilmos herceg és Katalin akkoriban egy kenyai szálláson szálltak meg és a leendő király a Rutundu-tó partján lévő szállás verandáján ereszkedett fél térdre. Katalin hercegné a szállás vendégkönyvében még üzenetet is hagyott: „Köszönöm ezt a csodálatos 24 órát.”

Majd így folytatta: „Sajnos egyetlen halat sem találtunk, de jó móka volt próbálkozni. Imádom a meleg tüzeket és a gyertyafényeket – olyan romantikus. Remélem, hamarosan visszatérhetek. Catherine Middleton” - idézi a hercegné szavait az Express.