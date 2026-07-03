Elfogytak a szavak: 15 hónapos ikerlányokat találtak holtan az ágyukban – a szülők rendőrségi őrizetben vannak

A franciaországi Valenciennes közelében, Beuvrages településen a mentőszolgálatot riasztották, miután a szülők a 15 hónapos ikerlányokat holtan találták az ágyukban.
A francia rendőrség vizsgálatot indított, miután a 15 hónapos ikerlányokat feltehetően kiszáradás következtében holtan találták az ágyukban.
A mentőket azt követően hívták ki, hogy a szülők felfedezték a gyermekek holttestét. A helyi sajtó beszámolói szerint a család további négy gyermeke – három-, négy-, öt- és hatévesek – szintén kiszáradásos állapotban volt. Egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Az eset Beuvrages településen, Valenciennes közelében történt. A szülőket őrizetbe vették, és a helyi rendőrkapitányságra szállították.
A házat a rendőrség kordonnal zárta le. A szomszédok szerint a család mindössze körülbelül két hónapja költözött az ingatlanba, és visszahúzódó életet élt. Arról is beszámoltak, hogy a család korábban nem állt a gyermekvédelmi vagy szociális szolgálatok látókörében.
A valenciennes-i ügyész közölte, hogy az ikerlányokat „életjelek nélkül találták meg az ágyukban”. Boncolást végeznek annak megállapítására, hogy milyen körülmények között következett be a haláluk. A vizsgálat során különösen azt fogják nézni, hogy a szobában mért rendkívül magas hőmérséklet miatt bekövetkezett kiszáradás szerepet játszhatott-e a tragédiában – írja a The Mirror.
Franciaországban az elmúlt hetekben, a rekordokat döntő hőhullám csúcspontján, mintegy ezerrel több halálesetet regisztráltak a szokásosnál – közölte az ország közegészségügyi hivatala. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója eközben arra figyelmeztetett, hogy Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, ezért többet kell tennie lakossága védelméért.
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