Elfogytak a szavak: 15 hónapos ikerlányokat találtak holtan az ágyukban – a szülők rendőrségi őrizetben vannak

A franciaországi Valenciennes közelében, Beuvrages településen a mentőszolgálatot riasztották, miután a szülők a 15 hónapos ikerlányokat holtan találták az ágyukban.

15 hónapos ikerlányokat találtak holtan az ágyukban

Fotó: 123RF

15 hónapos ikerlányokat találtak holtan az ágyukban – a szülők őrizetben vannak

A francia rendőrség vizsgálatot indított, miután a 15 hónapos ikerlányokat feltehetően kiszáradás következtében holtan találták az ágyukban.

A mentőket azt követően hívták ki, hogy a szülők felfedezték a gyermekek holttestét. A helyi sajtó beszámolói szerint a család további négy gyermeke – három-, négy-, öt- és hatévesek – szintén kiszáradásos állapotban volt. Egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Az eset Beuvrages településen, Valenciennes közelében történt. A szülőket őrizetbe vették, és a helyi rendőrkapitányságra szállították.