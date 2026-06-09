Részeg hajtó miatt borulhatott fel egy lovaskocsi a daruszentmiklósi lovasnapon - 9 éves kislány sérült meg

Nagy érdeklődés övezte a daruszentmiklósi lovasnapot, ami már hagyománynak számít a Fejér vármegyei településen. A szombati (jún.6.) eseményt azonban egy szomorú baleset árnyékolta be, egy ponton ugyanis az egyik lovaskocsi felborult, a rajta utazók - köztük gyerekek - pedig lezuhantak róla. A rendőrség büntetőeljárást indított, a hajtóval szemben, ugyanis felmerült az ittasság gyanúja.
A különböző versenyek mellett bemutatókat is tartottak szombaton Daruszentmiklóson, amikor is egy baráti társaság a saját fogatán ülve, a parkoló területén balesetet szenvedett. A baleset pillanatában összesen nyolcan tartózkodtak a kocsin. Egy kilenc év körüli kislány olyan súlyosan megsérült, hogy koponyasérüléssel szállították kórházba mentőhelikopterrel.
Egy baráti társaság lovaskocsival érkezett ide hozzánk, a rendezvényt meglátogatni. A fordulásnál sajnálatos módon elborult a kocsi. A saját elsősegélynyújtónkkal gyorsan odarohantunk és elkezdtük a sérültek ellátását. A mentők nagyon gyorsan kiérkeztek, onnantól ők folytatták az ellátásukat
— nyilatkozta a település polgármestere a Tényeknek.
A hírportál értesülése szerint a baleset azért következhetett be, mert az utasok mind egy oldalon ültek és nem jól oszlott meg a súly.
A baleset következtében egy kiskorú gyermek súlyos sérüléseket, három felnőtt közepesen súlyos sérüléseket, két gyermek pedig könnyebb sérüléseket szenvedett
— mondta az Országos Mentőszolgálat szóvivője, majd azt is hozzátette, hogy őket stabil állapotban sikerült kórházba szállítani.
A balesetben a fogatot hajtó férfi is megsérült, ő kulcscsonttörést szenvedett. Felmerült azonban, hogy ittas volt, amikor elindult a családokkal a parkoló területén. Az esettel kapcsolatban büntetőeljárás indult.
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