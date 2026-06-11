Drámai részletek a sápi vonatbalesetről: súlyos büntetést kapott a mozdonyvezető

Elsőfokú ítéletet hozott a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint a 2023 novemberében történt sápi vonatbalesetet okozta. A bíróság gondatlanságból elkövetett közérdekű üzem működésének megzavarása és vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt mondta ki bűnösnek a férfit. Az ítélet szerint a mozdonyvezető 2 év 4 hónap fogházbüntetést kapott, emellett hat évre eltiltották a vasúti járművezetéstől. A döntés egyelőre nem jogerős.

Döntött a bíróság a vonatbaleset okozójának bűnösségéről

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Sápi vonatbaleset

A baleset során egy tehervonat ütközött össze egy szabályosan várakozó személyvonattal, miután a tehervonat vezetője figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a két szerelvény az ütközés után még mintegy 220 méteren keresztül együtt haladt tovább. A tárgyaláson a védelem felmentést kért. Az ügyvéd azzal érvelt, hogy a mozdonyvezetőnél a balesetet követően alvási apnoét diagnosztizáltak, valamint öt egymást követő éjszakai szolgálatot teljesített, ezért álláspontjuk szerint nem állapítható meg a büntetőjogi felelőssége.

Az ügyészség ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy a zárt vezetőfülke, a fűtés, a monoton környezet és a figyelem csökkenése együttesen járulhatott hozzá a történtekhez. A vád szerint a mozdonyvezető a hangos figyelmeztetésekre sem reagált. A baleset következtében a személyvonat mozdonyvezetője maradandó fizikai és mentális sérüléseket szenvedett. A MÁV-START Zrt.-t ért kár a bíróságon ismertetett adatok szerint elérte a 136,7 millió forintot.

Az ítélet indoklásában Rózsavölgyi Bence bíró kiemelte, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a vádlott nem előzmény nélkül aludt el. A baleset után maga a mozdonyvezető is úgy fogalmazott:

„Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm.”

A bíró szerint a férfi önként vállalta a túlórákat és az egymást követő éjszakai műszakokat, ezért tisztában kellett lennie azzal, hogy túlterhelte magát. Ugyanakkor enyhítő körülményként értékelték a büntetlen előéletét, valamint azt, hogy négy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, tudta meg az Origo.