"Egyedül volt" - halála előtt édesanyjának üzent a 22 éves fiatal

Csupán egy hete nyitották meg a hegyi turistaösvényeket a nyilvánosság előtt, máris tragikus haláleset történt a Magas-Tátrában: szombaton egy 22 éves lengyel turista vesztette életét a Bradavica hegységnél.

Halálba zuhanhatott a fiatal

Fotó: 123RF

Ezt tudni a halálesetről

A fiatal férfi édesanyja, aki folyamatosan kapcsolatban volt fiával, miközben ő a Bradavica hegység felé haladt, este fél hét felé értesítette a hegyi mentőszolgálatot. A fiatal férfi még küldött egy fotót anyjának a csúcsról, aztán már nem jelentkezett többé.

A férfi 12 óra körül ért fel a csúcsra, anyja pedig a telefonján tudta követni a mozgását. A nő akkor kezdett nyugtalanná válni, amikor észrevette, hogy fia 13 óra óta nem mozdult egy helyből. Telefonja kicsengett, de senki sem vette fel - írja a Paraméter.

A hegyimentők azonnal megkezdték a keresést, drónokat, hőérzékelő kamerákat, illetve olyan berendezéseket vetettek be, amelyek képesek lokalizálni az aktív mobiljeleket. A keresést nagyban nehezítette a kedvezőtlen időjárás és a köd. Az akciót éjszakára félbe kellett szakítani, reggel viszont azonnal folytatták, és végül megtalálták a 22 éves férfit, aki ekkor már nem volt életben – a jelek szerint lezuhant a magasból. Mivel egyedül volt, azt, hogy pontosan mi történhetett vele, nem tudni.