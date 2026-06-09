"Egyedül volt" - halála előtt édesanyjának üzent a 22 éves fiatal

Csupán egy hete nyitották meg a hegyi turistaösvényeket a nyilvánosság előtt, máris tragikus haláleset történt a Magas-Tátrában: szombaton egy 22 éves lengyel turista vesztette életét a Bradavica hegységnél.
A fiatal férfi édesanyja, aki folyamatosan kapcsolatban volt fiával, miközben ő a Bradavica hegység felé haladt, este fél hét felé értesítette a hegyi mentőszolgálatot. A fiatal férfi még küldött egy fotót anyjának a csúcsról, aztán már nem jelentkezett többé.
A férfi 12 óra körül ért fel a csúcsra, anyja pedig a telefonján tudta követni a mozgását. A nő akkor kezdett nyugtalanná válni, amikor észrevette, hogy fia 13 óra óta nem mozdult egy helyből. Telefonja kicsengett, de senki sem vette fel - írja a Paraméter.
A hegyimentők azonnal megkezdték a keresést, drónokat, hőérzékelő kamerákat, illetve olyan berendezéseket vetettek be, amelyek képesek lokalizálni az aktív mobiljeleket. A keresést nagyban nehezítette a kedvezőtlen időjárás és a köd. Az akciót éjszakára félbe kellett szakítani, reggel viszont azonnal folytatták, és végül megtalálták a 22 éves férfit, aki ekkor már nem volt életben – a jelek szerint lezuhant a magasból. Mivel egyedül volt, azt, hogy pontosan mi történhetett vele, nem tudni.
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