Megrázó: megtudtuk, milyen körülmények között azonosította a családja Kaszás Nikolett holttestét

Megdöbbentő részletek derültek ki Kaszás Nikolett keresésével kapcsolatban. Ahogyan azt a Bors megírta, több, mint 500 önkéntes vett részt a lány keresésében Pilisszentlászlón. Rajtuk kívül még kutyás eltűnt-keresők és több tucat hatósági személy is a helyszínen volt. Alig pár óra alatt holttestre bukkantak. Információink szerint a rendőrség egyből riasztotta a lány rokonait, akik a helyszínre siettek.



Kaszás Nikolett családja is megjelent a helyszínen / Fotó: olvasói

Hermetikusan lezárt sátrat hoztak létre Kaszás Nikolett családjának

Kaszás Nikolettet az önkéntesek 40-50 fős csoportokban, úgynevezett élőláncban keresték. A terület szektorokra volt bontva, Niki holttestét a „B” blokkban találták meg. Rádión értesítettek mindenkit, hogy találtak valakit, így azonnal leállították a keresést és mindenkit visszarendeltek a bázisra. Ezután a rendőrség kivonult a holtesthez, ahol azonnal szalagokkal körbekerítették a helyszínt, hogy nyugodt körülmények között tudjanak dolgozni a helyszínelők. Az elsődleges adatok alapján az utolsó ismert ruházata szerint beazonosították Nikit.

A vöröskereszt egyik sátrát alakították át, itt fogadták a családot / Fotó: Nagy Laci

Információink szerint a hatóság azonnal telefonált a családtagoknak, arra kérték őket, hogy jelenjenek meg a keresés helyszínén. Ez így is történt. Perceken belül Kaszás Nikolett rokonságából 26 fő jelent meg. A helyszínen a vöröskereszt sátrát jelölték ki, ezt hermetikusan lezárták, valamint piros fehér szalagokkal körbe kerítették, hogy oda illetéktelenek ne tudjanak bemenni. A Bors úgy tudja, hogy itt kellett azonosítania a családnak a holttestet, ami meg is történt.

A rendőrség szerint nem történt gyilkosság / Fotó: Pest vármegyei rendőrség

Az elsődleges információk szerint a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kizárta az idegenkezűséget, de elmondták, még vizsgálják a testet.

A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit

– közölték lapunkkal.