Drámai fordulat Kaszás Nikolett halálának ügyében: ezt találták a holtteste mellett

Születésnapja után négy nappal ment el túrázni Kaszás Nikolett, akinek végül nyoma veszett a Pilisben. Hetekig körözte a rendőrség, aztán szeptember 28-án nagyszabású keresést szerveztek Pilisszentlászlón, ahol végül megtalálták a lány holttestét. A helyszínen lévő önkéntesek megdöbbentő dolgot állítanak.

Kaszás Nikolett túrázni indult a Pilisbe, de sosem tért haza Fotó: police.hu

Öngyilkosságot követhetett el Kaszás Nikolett?

A túraúttól nagyjából 200 méterre a bokrok között találták meg a több hete eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett holtestét. Információink szerint kutyások mentőcsapatának sikerült rábukkannia. A lapunknak pár önkéntes azt állította, hogy szinte azonnal arról kezdtek beszélni, hogy milyen tárgyakat találtak a lány mellett.



Én úgy tudom, hogy a „B” szektorban találták meg a lányt

– kezdte a neve elhallgatását kérő önkéntes. "A kutyások jelentkeztek rádión, hogy „találtunk valakit”. Ebben a pillanatban leállt a keresés és mindenki elindult vissza a helyszínre, a focipályára. A rendőrség a ruházata alapján azonosította Nikit, majd néhány információ hozzánk is kiszivárgott."

Az önkéntesek úgy tudják, hogy öngyilkosság történhetett Fotó: Nagy Laci

A kutató szerint az önkéntesek sokkot kaptak, amikor megtudták: a lány vélhetően nem túrázni készült, öngyilkosságot akart elkövetni.

Úgy tudom, hogy fekvő pozícióban találtak rá

– meséli tovább. "Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna" – zárta.

Lezárták a helyszínt, ahol megtalálták a lányt Fotó: Pest vármegyei rendőrség

Információink szerint később Nikolett családja azonosította a lányt, akik összeomlottak, mikor minden kiderült. Egyelőre a rendőrség vizsgálja a holttestet, de annyit megállapítottak, hogy nem gyilkosság áldozata lett a fiatal nő.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

