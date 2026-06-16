Iszonyú tragédia a folyónál: ketten meghaltak, egy embert még keresnek

Szörnyű tragédiáról érkezett hír, melynek során két ember meghalt, egynek pedig nyoma veszett, amikor hétfőn felborult egy mocsárjáró a floridai Istokpoga-csatornán. A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság (FWC) bejelentése szerint a mentőegységek ekkor egyetlen hajót érintő balesethez vonultak ki Highlands megyében.

Szörnyű tragédia a folyónál: két ember életét vesztette / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Két ember vesztette életét a folyónál történt tragédiában

A hírek szerint összesen hét ember utazott mocsárjáróval a Kissimmee folyó felé, amikor a baleset bekövetkezett. Úgy tudni, a hajó az Istokpoga-csatornától a folyóhoz közeledett, amikor egy mélyebb vízszakaszba ért, és elkezdett vizet felvenni. A mocsárjáró ezután felborult, az utasok pedig a vízbe zuhantak.

Négy személynek sikerült biztonságban partra érnie, míg a másik három utas után azonnal megkezdődött a keresés. A hatóságok közlése szerint két eltűnt személyt később megtaláltak és a helyszínen halottnak nyilvánítottak, míg a harmadik utas felkutatása még folyamatban van. Az FWC és a Highlands Megyei Seriffhivatal részvétét fejezte ki a tragédia sújtotta családoknak.

Az incidens kivizsgálása még folyamatban van - írja a Fox Weather.