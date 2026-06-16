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Újabb megrázó részletek: még élt a megtalálása után a bungee jumping ugró, akit közel 40 méter magasból löktek a halálba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bungee jumping
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 11:45
tragédiahalálos baleset
Borzalmas tragédia történt.
Bors
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Lapunk is beszámolt annak a fiatal lánynak a tragédiájáról, aki egy közel 40 méter magas hídról zuhant a biztos halálba a brazíliai Limeirában. A 21 éves bungee jumping ugró, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas szombaton több métert zuhant, miután a szervezők - akik az úgynevezett Superman pózban a mélybe dobták -, elfelejtették rögzíteni a biztonsági kötelét. A történtekről megrázó videó is készült.

bungee jumping, halál
Kiderült: még élt a megtalálásakor a bungee jumping ugró, aki közel 40 métert zuhant / Fotó: g1/Youtube.com

Kiderült: még élt a megtalálásakor a bungee jumping ugró, aki közel 40 métert zuhant 

Nemrég kiderült, hogy a fiatal lány nem halt meg azonnal, miután több méter magasból lezuhant – állítja az az ápolónő, aki minden erejével azon volt, hogy megmentse Maria életét. Rayza Dias úgy nyilatkozott, az áldozat lélegzett, és gyengén ugyan, de vert a pulzusa, amikor megkezdte az elsősegélynyújtást.

Még beszéltem is vele. Szokásom viccelődni, és azt mondogatni, az én műszakomban senki sem hal meg. Akkor is azt mondtam neki: 'Az én műszakomban senki sem halhat meg'

- idézte fel az ápolónő, aki, sajnálatos módon, nem járt sikerrel.

Miután Maria a földre zuhant, a rendőrség közlése szerint a munkások átöltöztek, és ketten közülük megkíséreltek elmenekülni a helyszínről, ám nem sokkal később letartóztatták őket a Ponte do Esqueleto ösvényen, miután egy helikopter a nyomukra bukkant.

A felvételen is látható három férfit, a 32 éves Luis Felipe Feliciano Egoroffot, a 27 éves Vitor de Freitas Gonçalvest és a 42 éves Maicon Fernandes Cintrát most emberöléssel vádolják, döbbenetes módon pedig a férfiak azt vallották a rendőröknek, nem emlékeznek arra, kinek a feladata lett volna a kötél rögzítése. Mellettük még három másik személyt is előállítottak, mialatt a tragédia kivizsgálása folyamatban van - írja a The Sun. 

 

 

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