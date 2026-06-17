Brutális karambol az M1-esen, hatalmas a torlódás

Összeütközött négy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében, a 36. és a 37. kilométer között, emiatt jelentős torlódás alakult ki - közölte a katasztrófavédelem szerdán a honlapján.
Tájékoztatásuk szerint az egyik járműbe beszorult két ember, őket a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítő-vágóval kiszabadították. Jelezték, hogy mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.
Az Útinform azt közölte, hogy a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállósávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon, jelentős forgalmi dugó várható. Azt javasolták, hogy aki teheti, kerülje el a Tata és Bicske közötti szakaszt az 1-es főúton, vagy Győrtől a 10-es főúton - írja az MTI.
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