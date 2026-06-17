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Brutális karambol az M1-esen, hatalmas a torlódás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 13:45
M1-es autópályatorlódás
Négy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Bors
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Összeütközött négy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében, a 36. és a 37. kilométer között, emiatt jelentős torlódás alakult ki - közölte a katasztrófavédelem szerdán a honlapján.

dugó, torlódás, forgalom
Baleset miatt torlódás van az M1-esen Bicske közelében / Fotó: Forrás: Pexels /Pixabay (illusztráció)

Baleset miatt torlódás van az M1-esen Bicske közelében

Tájékoztatásuk szerint az egyik járműbe beszorult két ember, őket a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítő-vágóval kiszabadították. Jelezték, hogy mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

Az Útinform azt közölte, hogy a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállósávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon, jelentős forgalmi dugó várható. Azt javasolták, hogy aki teheti, kerülje el a Tata és Bicske közötti szakaszt az 1-es főúton, vagy Győrtől a 10-es főúton - írja az MTI.

 

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