Tiszaújvárosi robbanás: rendkívüli bejelentést tett a MOL, a sérültekről van szó

Minden sérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megkapnak a gyógyulás teljes időtartama alatt – tájékoztatott közleményében a tiszaújvárosi robbanásról a MOL.
Két kollégánk már vissza is tért a munkába.
- közölték, írja a Mandiner. Hozzátették, a tiszaújvárosi Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.
A baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát
– jelezte a MOL.
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