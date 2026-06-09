Tiszaújvárosi robbanás: rendkívüli bejelentést tett a MOL, a sérültekről van szó

Minden sérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megkapnak a gyógyulás teljes időtartama alatt – tájékoztatott közleményében a tiszaújvárosi robbanásról a MOL.

Tiszaújvárosi robbanás: a sérülteket kórházba vitték, de mostanra hazaengedték őket

Fotó: Vajda János / MTI

Tiszaújvárosi robbanás: a MOL beszámolt a fejleményekről

Két kollégánk már vissza is tért a munkába.

- közölték, írja a Mandiner. Hozzátették, a tiszaújvárosi Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.

A baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát

– jelezte a MOL.