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Tiszaújvárosi robbanás: rendkívüli bejelentést tett a MOL, a sérültekről van szó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tiszaújvárosi robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 13:23 / FRISSÍTÉS: 2026. június 09. 13:26
molkórház
Fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A tiszaújvárosi robbanás sérültjei jobban vannak!
Bors
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Minden sérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megkapnak a gyógyulás teljes időtartama alatt – tájékoztatott közleményében a tiszaújvárosi robbanásról a MOL.

Tiszaújvárosi robbanás: a sérülteket kórházba vitték, de mostanra hazaengedték őket
Tiszaújvárosi robbanás: a sérülteket kórházba vitték, de mostanra hazaengedték őket
Fotó: Vajda János /   MTI

Tiszaújvárosi robbanás: a MOL beszámolt a fejleményekről

Két kollégánk már vissza is tért a munkába.

- közölték, írja a Mandiner. Hozzátették, a tiszaújvárosi Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.

A baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát 

– jelezte a MOL.

 

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