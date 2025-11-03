Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Balesetbe torkollott az ámokfutó üldözése, két rendőr is megsérült

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 14:20
autós üldözésámokfutóbaleset
Az illető vezetői engedély nélkül, kábítószer hatása alatt menekült a rendőrök elől. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
Bors
Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki vezetői engedély nélkül, kábítószer hatása alatt menekült előlük - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a police.hu oldalon.

Ámokfutót fogtak el a rendőrök Budapesten/  Fotó: Bors

Két rendőr sérült meg, mialatt az ámokfutót üldözték

Mint írták, férfi vasárnap éjszaka nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem a közlekedési szabályokat semmibe véve, a többi közlekedőt veszélyeztetve elszáguldott. A rendőrök üldözőbe vették az autóst, ám a Róbert Károly körúton nekiütköztek egy járműnek, amely a külső sávban állt. A balesetben a civil jármű vezetője súlyos, a két rendőr könnyebben sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja - ismertették.

Hozzátették, hogy az üldözött autós a helyszínről segítségnyújtás nélkül elmenekült, ám a Dabasi Rendőrkapitányság segítségével sikerült azonosítani, így a budapesti rendőrök még aznap elfogták. A 22 éves férfiről kiderült, hogy jogosítványát már korábban bevonták, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll, a kábítószer-gyorsteszt pedig amfetamin fogyasztását mutatta ki - írja az MTI.

 

K. Richárdot a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályán súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását

 - olvasható a közleményben. 

 

